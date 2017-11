Tomasito, un jondo muy singular en La Cochera Cabaret

Después de alegrarnos la pasada Feria con una vibrante actuación en la Plaza de la Constitución, Tomasito regresa este sábado a Málaga para mostrar las canciones de su álbum Ciudadano Gitano, su primer grandes éxitos y un excitante recorrido por el repertorio de este gran artista jerezano cuyo talento ha dejado con la boca abierta a ilustres como Lola Flores, Miguel Bosé, Diego Carrasco, Wynton Marsalis o Liam Gallagher. En esta ocasión se subirá al escenario de La Cochera Cabaret (22.00 horas).

Todo el que lo conoce o lo ha visto en directo sabe que Tomás Moreno Romero es un genio que elabora una personal y única fusión de flamenco con otros ritmos: pop, rock, hip hop, funky... Y a unas dotes únicas como bailaor que lo convierten en todo un animal escénico. Ciudadano Gitano hace un singular repaso a sus siete álbumes de estudio en solitario, incluyendo joyas como Torrotrón (1993) y llegando hasta su más reciente y aplaudido Azalvajao (2013). Este trabajo incluye un tema inédito, Libre y a mi manera, toda una declaración de intenciones. Para el alumbramiento de este tema, su nueva criatura, Tomasito ha grabado con Juan Serra (Estudios Tuétano) y ha contado con la colaboración de Jorge Pardo, Víctor Iniesta, Jesús Hidalgo y Gaspar Fernández Lázaro. La mezcla y la masterización corrió a cargo de El Lele.

Como todo el mundo sabe, Tomasito comenzó de niño y comenzó a despuntar al ganar el premio en la Fiesta de la Bulería de Jerez. Por allí andaba Diego Carrasco que se quedó sorprendido con la particular forma de cantar y bailar del chico, capaz de mezclar el flamenco más ortodoxo con Michael Jackson. «Los flamencos clásicos no podían conmigo Muchos pensaban: El niño que haga lo que quiera. Siempre he respetado el compás, pero siempre he sido un culo inquieto», confiesa este artista singular que jamás deja a nadie indiferente. Porque lo suyo es la mezcla, la contaminación, el abrazo entre lo clásico, lo nuevo y lo personal. Una maravilla.