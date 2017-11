La Trinchera cumple cinco años

Que una sala de conciertos malagueña como La Trinchera, antigua Vivero, cumpla cinco años de vida es una noticia a celebrar por todo lo alto. Quizás los más jóvenes –y los siempre irritables desmemoriados– piensen que esta alegría resulte excesiva, pero lo cierto es que no hace mucho en Málaga no existían este tipo de locales de medio formato capaces de atraer las giras de artistas de culto como Obús, Los Suaves, Biohazard, Fuel Fandango, Martha High, Miguel Campello, Sober, La Pegatina, Ivan Ferreiro, Nikki Hill, Estirpe, Agnostic Front, El Drogas, Ariel Rot Hatebreed, Napalm Death, O´Funkillo, The Exploited, Barón Rojo, Los Zigarros, Antílopez o Siniestro Total, así como la puesta en escena de infinidad de bandas locales, desde Terral a Oh, Trikelians!, pasando por Modo Bélica, Musicómanos, Patada Voladora, Kermit o Bendito. La escena de hip hop local tampoco hubiera disfrutado como lo ha hecho sin la destacada programación de la Trinchera por abrir su escenario al universo rapero tanto a nivel nacional como internacional, además de ejercer como sede oficial del destacado sello malagueño Muchacalle. Los recitales de nombres como Evidence, The Alchemist, Onyx, Kase O, Xzibit, B-Real, SFDK o Tote King, entre una infinita nómina de MC´s y DJ´s, así lo atestiguan. «Podemos considerarnos precursores del rap internacional, apostando siempre por grupos que quizás en otros lados no lo tenían claro por su escaso tirón comercial pero que desde Trinchera siempre hemos querido dar support para intentar acercar al público malagueño», aseguran.

Para recordar tanta buena música a lo largo de este último lustro, los responsables de la sala del Polígono la Estrella han decidido festejar este sábado su quinto aniversario con una fiesta musical que tendrá como protagonistas a las bandas locales Jammin´ Dose, Malaka Youth y Más hambre k Arte. Un trío ganador que convertirán la velada en un auténtico guateque. «Fue el 20 de octubre de 2012 cuando arrancamos con un proyecto lleno de ilusiones donde había un objetivo claro: llenar Málaga de la mejor música en directo. A lo largo de estos cinco años hemos ido aprendiendo a base de algún palo y sobre todo, de buenos consejos que más de un amigo nos dio en el camino. Si de algo podemos presumir es de tener a un gran equipo que desde el minuto uno nos ha brindado sus mejores caras y saber hacer. Nuestra trayectoria ha ido de menos a más, con la cabeza bien alta de poder contar que hemos recibido a grandes artistas. Cada grupo, cantante o actuación ha dejado su huella en nuestra sala. Cada vez que finalizaba una actuación, sabíamos que era un objetivo cumplido por nuestra parte, lo que nos hacía abrir una nueva meta más de cara al futuro», explican los responsables de esta sala que tanto ha contribuido a fomentar la cultura musical en nuestra ciudad.

Además de su siempre revulsivo programa de actuaciones, una de las grandes cualidades de la Trinchera es, según sus responsables, la sonoridad de la sala. Que tanto artistas como público cuenten con una acústica profesional ha sido desde el principio una preocupación compartida por todos sus responsables. «Desde nuestro inicio, una obsesión que teníamos y que, a día de hoy podemos recalcar, es nuestra acústica. Sudores y lágrimas nos ha llevado conseguir tener nuestro refugio sonoro para ser especiales dentro del sector y poder tener un valor añadido», destacan.

Después de la fiesta de cumpleaños, La Trinchera continuará con su estimable labor y ya tiene preparadas la visita de Nikone, una de las grandes promesas del rap (24 de noviembre), Niños Mutantes (25) y el grupo indie L.A., que acudirá el 8 de diciembre.

Jammin´ Dose

El funk de los malagueños Jammin´ Dose será uno de los momentos más electrizantes de la fiesta de cumpleaños de la sala Trinchera. La formación liderada por el vocalista y guitarrista Pablo Márquez ha cosechado muy buenas críticas gracias a Deadline, segundo lanzamiento discográfico de la banda tras el EP titulado Fake Town. Según ellos mismos aseguran, Deadline son diez canciones «que pueden escucharse de vuelta a casa tras dejar a tu chica, (Wrong Pillow); cuando te vas a ver a tu amante a la playa (Action); cuando te cabreas con el mundo y miras adentro (Hater) o cuando te quieres ´poner negrata´ (So High)». «Jammin´ Dose nos recuerdan a los clásicos (Crosby, Stills, Nash and Young, Neil Young, Tom Petty o incluso Otis Redding) pero también a otras bandas como Maroon 5. La sombra de los norteamericanos SOJA también se deja notar, algo que los ´reggae-adictos´ sabrán valorar».

Malaka Youth

Los Malaka Youth llevan cerca de una década compartiendo su música. Han ganado distintos concursos como el PlayOn de Málaga o el Rototom Reggae Contest, lo que les permitió grabar nuevo álbum, Tanto por ver, y ofrecer actuaciones en lugares como Galicia, Bilbao, Ibiza o Burdeos. Desde La Cala del Moral al mundo. Esa formación pondrá la nota jamaicana en el quinto aniversario del local de calle Paráuta. Los malagueños han trabajado muy duro su tercera referencia autoproducida. Este disco, que llega tras Olas de Cambio (2013) y Te doy mi fuego (2014), fue grabado en los estudios malagueños Artesonao, con Miguel Olmedo al frente, y mezclado por Charlart 58 en La Panchita Studio (Barcelona). Con este disco la banda ha profundizado en el sonido reggae y dub de la mano de Chalart 58 sin perder su esencia y originalidad. Este nuevo trabajo cuenta con las colaboraciones del cantante británico con raíces jamaicanas Donovan Kingjay y la sección de vientos de Jammin´ Dose, que les acompañarán sobre el escenario de la Trinchera.

Más hambre k Arte