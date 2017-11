Gatillazo y El Lobo en tu Puerta, en el Merendola Fest

La sala París 15 acoge este sábado, entre las 16.00 y las 23.00 horas, la cuarta merienda sonora: el festival Merendola Fest, una cita que parte de un concepto sencillo. Unir la clásica hora de la merienda con música en directo y convertir la velada en una fiesta gastromusical. El público podrá saborear al mimso tiempo que degusta una medianoche con nocilla o un donut rosa el directo de distintas bandas. Gatillazo, Lobo en tu Puerta, Encono, Las Ratas, Medicina y Branquias Johnson.



El grupo vasco Gatillazo, encabezados por Evaristo, de la mítica banda punk La Polla Records, acude a Málaga dentro del último tramo de la gira de su disco, Cómo convertirse en nada, editado el año pasado. Le acompañarán en este festival los gaditanos El Lobo en tu Puerta, que presentan su más reciente trabajo, Bestias del sur salvaje, y los alicantinos Encono, quienes debutan en concierto en Andalucía con los temas de su segundo disco, Centraal, editado este mismo año por el prestigioso sello BCore. Un trabajo en el que el post-hardcore de Fugazi se funde con las hirientes letras y cierta reminiscencia a bandas de los años ochenta como Golpes Bajos.



Las Ratas, procedentes de Tenerife y poseedores de un funk rock al más puro estilo de O´funkillo y Def Con Dos, los algecireños Medicina, banda formada por ex integrantes de Viaje a 800, mítico grupo de stoner rock gaditano, y Branquias Johnson, un one man band que camina por los terrenos más pantanosos del rock y el blues, completan la merienda más movida de todas. Las localidades para el Merendola Fest tienen un precio de 16,50 euros en la web www.tiquetin.com y de 19 euros en taquilla. Las entradas también pueden adquiquirse en The Place y Discos Candilejas.