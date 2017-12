Cita con los belenes vivientes

La localidad sevillana de El Castillo de las Guardas celebra su particular belén viviente los días 30 de diciembre y 4 de enero

Las representaciones del nacimiento de Jesús, el próximo 25 de diciembre, se repiten en infinidad de municipios andaluces. Uno de los reclamos navideños en los que los belenes vivientes ganan protagonismo. A continuación destacamos algunos de los más llamativos que se celebran los próximos días:

El 16 de diciembre todas las calles de Arcos de la Frontera, en Cádiz, lucirán adornadas con palmeras y la mayoría serán iluminadas por la tenue luz de las antorchas, que además de un ambiente acogedor ofrecerá un olor a cera quemada que hacen aún más especial la visita a este belén viviente. Un ambiente magnífico, un pueblo excelentemente adornado y unos vecinos exquisitamente vestidos para la ocasión, sin perder un solo detalle. Cada una de las estaciones del Belén estarán bien preparadas para representar al público todas las escenas del nacimiento de Jesús. Sin duda, es una de las citas fijas de esta temporada para adentrarse de pleno en la época navideña de este año.

Durante estos días también se celebra el de Ubrique. Las principales escenas bíblicas y los oficios que entonces predominaban estarán también representados en el Belén de Ubrique, una localidad gaditana que no falta a esta cita año tras año y que hace su particular homenaje durante el fin de semana de la segunda semana de diciembre. A lo largo de las distintas calles del pueblo se recrea la ciudad de Belén, con sus casas y todo su entorno, animales reales y distintos personajes como pastores, herreros, alfareros, y cómo no, el pesebre donde están la Virgen María, San José, y el Niño Jesús, además de los tres Reyes Magos. Una ocasión única para disfrutar de este municipio en una época muy emotiva.

El de Beas (Huelva) es el más antiguo de la región. Una tradición que comenzó en 1970 y que organiza desde hace medio siglo la Hermandad de Nuestra Señora de los Clarines. Representa tradicionales escenas bíblicas, con los niños y los animales como protagonistas.

Hasta el 2 de enero, Beas acoge muchas escenas en las que no faltan artículos domésticos, muebles y utensilios domésticos, herramientas agrícolas, instrumentos para pesar y medir, y máquinas y artilugios de fábricas y de producción artesanal, entre otras cosas. Un Belén que supone la principal atracción turística del pueblo.

En la localidad de Fontanar (Jaén) unas 300 personas participan en su particular nacimiento vivienteuna obra de teatro que recrea un «acto mágico» por el que niño Jesús nacerá en esta aldea de Pozo Alcón, en lugar de hacerlo en el tradicional portal de Belén. El escenario natural cuenta con 2.000 metros cuadrados entre las casas encaladas en la montaña y las cuevas de la Rambla del Fontanar que recrean a la antigua Palestina. Un lugar excepcional en el que se narra el «milagro» por el que María y José van camino de Belén para empadronarse y de pronto, sin saber cómo, aparecen en Fontanar. Una recreación que en ediciones anteriores ha contado con 2.500 personas.

Los próximos días 1 y 2 de enero, hasta 150 personajes vestidos con los ropajes de entonces, decenas de animales y un decorado al aire libre dotada de iluminación y sonido revive en dos horas la llegada de Jesús. Una cita para disfrutar desde la Anunciación del arcángel San Gabriel, hasta la Huida a Egipto de José, María y el Niño Dios, en el colegio público Juan Paniagua de Almayate (Málaga). Una representación viviente en la que se degustan los productos típicos del pueblo como son morcillas, carnes, chorizos, migas o castañas para placer de los visitantes. Por todo esto y más, la jornada está declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial.