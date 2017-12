Rap hecho aquí: Gordo Master y El Niño Snake

Dos grandes talentos de la rima made in Málaga se suben este viernes a las tablas de La Trinchera para demostrar que lo suyo es personal e intransferible: Gordo Master y El Niño Snake.

Mucho ha llovido desde los tiempos en que Gordo Master (aka Andrés Duarte) llamó la atención de propios y extraños desde su Huelintown con TripleXXX. Hace tiempo que va a la suya, sin rendir cuentas ante nadie, levantando proyectos sin prisa pero sin pausa, sin presiones. Ahora mismo está embarcado en uno muy singular, Rapdioactivo: lanza un tema cada dos semanas en su canal de YouTube. Tracks con las producciones, ojo, de luminarias nacionales como Acción Sanchez, Hazhe, Jefe de la M, Müme Music, Jowen Selectah y Dj Pera, entre otros. «La calle no es pa' los cobardes, baby», dice en el tema inicial de la aventura, Dile. Y él la sigue pisando con la autoridad del que sabe lo que tiene que decir y la seguridad que otorga la veteranía.

Apenas se sabe nada de Niño Snake, un joven de 30 años que serpentea por la escena del rap a su bola, siguiendo sus impulsos, ajeno totalmente a las modas. Lo suyo es una música poco accesible, que exige al oyente, de bases oscuras (muy horrorcore, muy Muggs) y con unas letras, digamos, poco soleadas: «Me gustaría ser un poco más alegre, pero creo que voy a seguir haciendo la poesía oscura que hago desde hace mucho tiempo, porque es lo que me sale. Aunque tambien hay temas mas guays. La verdad no me veo en un tema riéndome y bailando», comentó El Niño Snake a FlowFreaks.

Mucho ha rapeado desde que se diera a conocer en 2003 con colaboraciones con Keyo y Jefe de la M. En 2004 sacó su primer maxi, ¿Puedo jugar?. Desde entonces empezó a acompañar a Triple XXX en sus directos. No fue hasta 2007 cuando editó su primer LP, En Blanco y Negro. En mayo de 2010 sacó un disco en descarga gratuita, Punky Rap. Y en ésas sigue Iván, en la autogestión absoluta, sin intentar convencer a nadie de que es el mejor.