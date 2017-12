Mad Dogs: recuerdo a Joe Cocker en La Cochera

Regresan este sábado a La Cochera Cabaret los malagueños Mad Dogs, una formación que realiza un tributo al desaparecido «rey del cover» Joe Cocker. El conjunto, cuyo nombre hace referencia al primer álbum en directo del desapaecido músico inglés (Mad Dogs & Englishmen), editado en 1970, realiza un repaso a toda la trayectoria de Cocker, aunque centrándose especialmente en su primera época, con canciones como Feelin' Alright, Let's Go Get Stoned, The Letter, When Something Is Wrong with My Baby o With a Little Help From My Friends, entre otras muchas.

El concierto, que arrancará este viernes a las 22:00 horas (el precio de las entradas es de 10 euros), pretende ser «muy fiel al espíritu que él quería transmitir», según asegura Pepe Salas, vocalista del grupo. Junto a él, nada menos que dieciséis músicos –entre instrumentistas y voces de coro– se subirán a las tablas de la sala de la Avenida los Guindos para ofrecer un espectáculo en el que la diversión está asegurada.

Fue a comienzos de 2015 cuando los Mad Dogs comenzaron a trabajar en este tributo, que estrenaron con gran éxito en noviembre del pasado año. Durante este tiempo, los malagueños hanrecorrido con su espectáculo distintos puntos de la geografía española, de Cataluña a Córdoba, Granada y la región de Castilla-La Mancha.