Con unos clásicos en la escena malagueña, uno de los nombres que garantizan buenísimas taquillas allí donde se presentan (y es que no muchas bandas de nuestra provincia pueden presumir de haber realizado más de sesenta conciertos en un año). Hablamos de Mister Proper, un grupo de versiones que revive éxitos principalmente de los ochenta y los noventa, y que está formado por Andrés (vocalista), Juan (batería), Miguel (bajo) y Jesús y Diego (guitarras). Bajo el lema «Limpiamos los clásicos del pop español», la banda suele tocar con cierta asiduidad en la Sala París 15, una especie de templo personal, donde revisitan éxitos de artistas que van de Miguel Bosé a Los Piratas pasando por Raphael o Rocío Dúrcal, Pereza, Raffaella Carra, Nacha Pop o Mecano. «La banda de versiones que necesitas para combatir la suciedad y el aburrimiento. Una pasada de Mr Proper basta para dejarte la encimera como nueva y el cuerpo destrozado de tanto bailar. Un espectáculo de música limpiada con mimo», apuntan en su página web.

«Nos diferenciamos de otros grupos de versiones en el hecho de que no solemos calcar el original, sino que nos gusta llevárnoslo a nuestro terreno, intentando sobre todo hacer los temas lo más bailables que se pueda para que el público disfrute», aseguran sus componentes, quienes tienen un objetivo claro: «Nuestra única intención es que la gente disfrute durante el rato que venga a vernos».

Pese a que no tocan temas propios, Mister Proper tiene un público muy fiel que los sigue allá por donde van, y afirman que en más de una ocasión hay quien ha acudido a verlos a un concierto y al final han acabado contratándolos para tocar en algún evento privado. Además de bares y salas de concierto, suelen también en muchas bodas, algún cumpleños y todo tipo de actos públicos, como ferias».

Ofrecen, dicen, «más de dos horas de impoluto y reluciente espectáculo tras el cual no queda ni la más minúscula mota de polvo». Y mucha profesionalidad: una década contempla a la banda. Un grupo que, de momento, tiene en los escenarios su auténtica razón de ser: no busquen discos suyos, no los han grabado; ellos se ven única y exclusivamente como animales de escenario. Así que, ya saben, si quieren revivir los temas que marcaron a varias generaciones pero reinterpretados por músicos y no fotocopiadoras, tienen una cita esta noche en la Sala París 15 con Mister Proper.