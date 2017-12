Queen, sin duda una de las bandas de rock más potentes de la historia, vuelve de nuevo a los escenarios gracias a Queenie, formación que logra capturar tanto el sonido original como el personalísimo estilo y puesta en escena que catapultaron al grupo de Freddie Mercury a la fama internacional. Este tributo que recrea las canciones de ópera rock, los himnos universales y las poderosas baladas que situaron a los británicos en lo más alto de listas de éxitos durante dos décadas estará el próximo miércoles, 27 de diciembre sobre el escenario del Teatro Cervantes (21.30 horas) ejecutando temas como We Are the Champions, I Want to Break Free, We Will Rock You o Bohemian Rhapsody.

Reconocida por su virtuosismo musical y su excelente sonido que los diferencia de otras tantas bandas tributo, Queenie, liderada po el cantante Michael Kluch, ha encabezado el cartel del Freddie Mercury Memorial Day de Montreux –uno de los mayores festivales para los fans de Queen, que conmemora el nacimiento de su líder– y ha tocado frente multitudes por toda Europa desde el año 2006. El espectáculo que presentan en teatro municipal malagueño es una oportunidad única para experimentar toda la fuerza, la emoción y la genialidad musical de Queen en su mejor momento y de recordar aquellos These Are the Days of Our Lives (Días de nuestras vidas).