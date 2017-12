Exposiciones y el belén, las propuestas navideñas de la Diputación de Málaga

La Diputación de Málaga ofrece durante estos días de Navidad una amplia oferta cultural como plan alternativo a las tradicionales compras. Concretamente la oferta que propone el ente supramunicipal consta de un monumental belén ubicado en la sede de la institución (calle Pacífico, 54) y una serie de exposiciones en el centro cultural María Victoria Atencia (calle Ollerías, 34) y en La Térmica (Avenida de los Guindos, 48).

Así, el Centro Cultural Provincial MVA alberga la exposición 'Pasado Perfecto' y La Térmica acoge las muestras 'Málaga desde sus atalayas: 1854 – 1925' y 'The Beatles vs The Rolling Stones'.

De esta forma, la institución proporciona una oferta cultural variada y de calidad destinada al público general aprovechando que en esta época del año los escolares cuentan con más tiempo libre y aumentan las actividades realizadas en familia.

El belén de la Diputación

La Diputación y el Distrito de la Carretera de Cádiz han montado este año conjuntamente un monumental belén realizado en varios niveles que cuenta con cuevas, dos ríos –uno de ellos de gran tamaño-, mil figuras de barro vestidas de tela de acreditados autores –algunas están motorizadas para facilitar su movimiento-, y más de diez mil miniaturas.

Su autor, el belenista Diego Alonso, y sus colaboradores, Juan Manuel Molina y Francisco Javier Jiménez, han necesitado diez meses para su elaboración. En él se representan numerosas escenas bíblicas: Anunciación de San Gabriel, la llegada a Belén, venida y adoración de los Reyes Magos, anunciación y adoración de los pastores, séquito de Herodes, matanza de los Santos Inocentes, huida a Egipto y Sagrada Familia, entre otras.

El espectacular montaje, que ocupa 180 metros cuadrados, se encuentra en la parte inferior de la unión de los dos edificios de la Diputación, en la calle Pacífico. Podrá ser visitado hasta el 5 de enero, de 10:00 a 21:00 horas. El día 31 de diciembre el horario será de 10:00 a 17:00 horas, mientras que el 1 de enero permanecerá cerrado. La duración de la visita es de 20 a 30 minutos, aproximadamente, y cada hora, en punto, se activan los efectos especiales y una narración en off del locutor Diego Gómez, con arreglo musical de Tony Carmona.

Exposiciones en la calle Ollerías

También hasta el 5 de enero se podrá visitar en el MVA la exposición del prestigioso fotógrafo Pat Graham 'Pasado Perfecto'. Una original muestra basada en fotografías Polaroids en la que se dan cita creadores de la escena alternativa estadounidense vinculados al diseño editorial, al 'skateboard', el 'street art' y la música.

Gracias a este modelo de cámara Graham conoció en 1997 a Melanie Standage, su futura esposa. Hasta entonces, los dos habían tomado fotografías instantáneas de amigos, por lo que decidieron mezclar sus colecciones y crear la primera exposición 'Past Perfect' en 2004, un proyecto que se convirtió en un éxito tanto a su paso por Londres como en su desembarco en Washington DC, las respectivas ciudades de los artistas.

Posteriormente, Graham se puso en contacto con algunos de sus fotógrafos favoritos y también con amigos que sabía que utilizaban esta técnica y les pidió una serie de imágenes. Y así surgió la nueva exposición, que se puede visitar con entrada libre en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los fines de semana y festivos permanecerá cerrada.

En La Térmica, panorámicas y música

Este año la actividad de la plataforma de participación sociocultural y lugar de encuentro en torno a la fotografía creada por La Térmica, Photoespacio Málaga, es la exposición 'Málaga desde sus atalayas: 1854 – 1925', que estará expuesta en la sala 019 hasta el 1 de abril.

Esta muestra recoge un total de 46 fotografías realizadas con diferentes técnicas, datadas entre 1854 y 1925, todas ellas pertenecientes a la asombrosa colección del historiador fotográfico y coleccionista malagueño Juan Antonio Fernández Rivero. Las instantáneas están hechas desde alguna de las atalayas de la ciudad: Monte Gibralfaro, la Alcazaba, la Coracha, la torre de la Catedral y otras iglesias malagueñas, el Monte Calvario, los edificios frente al puerto, la antigua casa de los Larios o el Arroyo de los Ángeles.

Puede visitarse de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, permaneciendo cerrada los lunes.

Otra muestra que permanecerá en La Térmica durante las navidades es 'The Beatles vs The Rolling Stones' de los fotógrafos Terry O'Neill y Gered Mankowitz, considerados grandes maestros de la fotografía social y musical de la época actual y los primeros en contribuir en la conversión de los Beatles y Rolling Stones en las principales referencias internacionales del mundo de la música pop y rock contemporánea.

La muestra, compuesta por 70 fotografías, explora el inicio de estas dos bandas y busca desmontar su rivalidad legendaria. Además, la exposición recoge otras instantáneas del prestigioso fotógrafo Baron Wolman y LP'S originales de la época y memorabilia proveniente de los fondos de la colección del coleccionista Antonio Jurado correspondiente a tres décadas, entre las que destacan las portadas de discos diseñadas por Andy Warhol, gran amigo de The Rolling Stones.

Así, en la misma sala se proyectan diariamente fragmentos de dos documentales. 'Eight days a Week', de Ron Howard, que recoge los primeros años de la carrera del grupo de John, Paul, George y Ringo desde sus comienzos en el pub The Cavern de Liverpool hasta la actuación que hicieron en 1966 en San Francisco. Y 'Charlie is my Darling: Ireland 1965' de Mick Gochanour, un trabajo restaurado en 2012 sobre The Rolling Stones.

'The Beatles vs The Rolling Stones' estará expuesta hasta el 18 de junio en la sala 014, y puede visitarse de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, permaneciendo cerrada los lunes.