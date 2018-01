Tributos a Extremoduro y Platero y Tú, en La Trinchera

Si hay dos bandas que redefinieron el concepto de rock en español fueron Extremoduro y Platero y Tú. Tan honda fue la huella que dejaron los grupos de Robe Iniesta y Fito Cabrales que aún hoy se les recuerda y se les celebra. Así, mañana, en La Trinchera, Transgresivos y Platerock presentaron sendos tributos a las bandas.

«Cuando hablamos de Extremoduro estamos hablando de rock duro, sin tapujos y lleno de energía con unas letras que hablan de esos temas terrenales que a todos nos afectan», aseguran desde la organización del recital, que tiene una intención muy clara con esta cita: «Poder tener una noche como las de antes, de esas que acompañados de amigos y una cerveza bien fresquita resolvíamos muchos de nuestros problemas o por lo menos les encontrábamos la parte más positiva».

Fito Cabrales encontró la fama y la popularidad con su entonces proyecto paralelo Fito & Fitipaldis pero para muchos su verdadero legado se encuentra en Platero y Tú, una formación de rock urbano descarada y cuyo repertorio mantiene aún, tantos años después, una frescura impecable. Platerock son los encargados de revivir la magia de unas canciones inolvidables como El roce de tu cuerpo o No me hagas soplar. Gasolina para la nostalgia de unos años muy concretos del rock made in Spain.