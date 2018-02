Chiquis y danza: Hnos Grimm y Marina Miguélez

Apretada la agenda del Teatro Cánovas y la Sala Gades este fin de semana. Mientras Retrotopía sigue en cartel, se suman dos espectáculos más a su cartelera. Así, para los más pequeños de la casa tenemos El desván de los hermanos Grimm: dirigida, adaptada e interpretada por Pepa Muriel, en la función nos encontraremos con varias historias narradas en un mágico rincón que harán disfrutar a los chiquis y que traerán bellos recuerdos a los mayores que les acompañan. La cita, el sábado, a las 18.30, y el domingo, a las 14.00 horas.

Y más, esa vez en la Sala Gades (otro de los espacios escénicos de nuestra ciudad gestionados por la Junta de Andalucía): Marina Miguélez traerá No se baile en la cocina, un espectáculo sobre el espacio que nos damos para explorar nuestra más pura inspiración. «Nuestros padres nos reñían por bailar en la cocina, y estoy segura de que no somos los únicos que no podían esperar a llegar al estudio de danza para ponerse a bailar. Esa inquietud, esas ganas de movernos, de convertir en movimiento nuestros pensamientos y de conectar con la sensibilidad y creatividad del público son el motor de No se baila en la cocina», asegura Miguélez. En cartel los días 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de este mes. Toda la información en www.teatrocanovas.es.