Los Coronas: el rock que no necesita palabras

Los Coronas: el rock que no necesita palabras

Con este nuevo trabajol que han redoblado ambiciones y colores en su paleta sónica, manteniendo la devoción absoluta por el rock con roll y la música surf.

Hace unos meses, y cuatro años después de su anterior entrega, Los Coronas lanzaron Señales de Humo, su álbum más ambicioso y arriesgado, en el que lo mismo juegan con la música disco que se sumergen en los ritmos africanos, manteniendo, eso sí, muchas de sus claves. Este viernes lo presentan en La Cochera Cabaret.

Grabado en el desierto de Tucson (WaveLab Recording Studio) pero con la mirada puesta en la serranía andaluza, en el sonido caño roto, en el twang, en Duke Ellington y, por supuesto, en el surf instrumental. Y con la producción una vez más de Craig Schumacher, veterano colaborador del combo que fundaron en 1991 los guitarristas Fernando Pardo y David Krahe. En el disco participan Sergio Mendoza (Calexico/SM y La Orkesta), Jairo Zavala (Calexico/Depedro), Miguel Campello (El Bicho), Chris Masterson (Mastersons/Steve Earle/Son Volt) y Eleanor Whitmore (Mastersons/Steve Earle). En el disco participan Sergio Mendoza (Calexico/SM y La Orkesta), Jairo Zavala (Calexico/Depedro), Miguel Campello (El Bicho), Chris Masterson (Mastersons/Steve Earle/Son Volt) y Eleanor Whitmore (Mastersons/Steve Earle).

" Estamos sin duda ante un resumen de todas las trayectorias trazadas desde que comenzamos», analiza David Krahe. Desde que él y Fernando Pardo corrían con el peso de todas las composiciones hasta la actualidad, en la que esta tarea recae sobre la totalidad de los integrantes del grupo, el abanico de estilos se ha ido abriendo, aunque siempre con el rock and roll en su acepción más genérica sirviendo de sustrato musical. Ahora Roberto Lozano, Javier Vacas y Yevhen Riechkalov también son una parte fundamental en la labor de creación aportando sus propias composiciones y arreglos al álbum, y eso obligatoriamente se nota. «La paleta de colores se ha ido ampliando y repitiendo, y en este es más amplia que en cualquier otro disco", avisa.

Con un nombre tomado de Corona, la localidad californiana donde Fender fabricó sus famosas guitarras hasta 1991, Los Coronas han publicados discos como el EP Tormenta (1992) y los álbumes Los Coronas (1995), Gen-U- Ine Sounds (1996), The Vivid Sounds of€ (2003), Caliente caliente (2004), Surfin´ Tenochtitlan (2006), Have a cocktail with€ Los Coronas & The Hi-Risers (2009) o El baile final de los locos y los cuerdos (2009), entre otros.