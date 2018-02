Rockin´ Race: Torremolinos, a ritmo de rock´n´roll

Comienza una de las citas europeas más señeras con el rock con roll, con esos oldies but goldies que se resisten a sucumbir ante la maquinaria del pop y la música urban del momento. Torremolinos será este fin de semana una fiesta por todo lo alto

El rock and roll vuelve, como cada año desde hace ya más de dos décadas, a Torremolinos. La localidad malagueña vive este fin de semana embrujada por el ritmo del rock seminal gracias al Rockin´ Race Jamboree, una cita de referencia de los sonidos y la cultura vintage. El Rockin´ Race celebra su vigésimo cuarta edición hasta este domingo en el auditorio municipal y al aire libre en las principales plazas del municipio. El mítico cantante de la canción Let´s Dance, Chris Montez, así como Wayne Hancock, James Intveld, Kim Lenz, Deke Dickerson, Big Sandy and His Fly Rite Trio, Si Cranstoun o Scotty Baker pasarán por el escenario principal.

La sesión de este sábado estará encabezada por Chris Montez (Los Ángeles, 1943), que repete el escenario del festival torremolinense. Se puede decir que Montez fue uno de los últimos artistas del rock´n´roll original de los años cincuenta, aunque su gloria llegaría en realidad a comienzos de los sesenta con el citado tema Let´s Dance. El cantente tiene bien patentes sus raíces hispanas, no en vano creció escuchando al primer gran rocker hispano Ritchie Valens, el cuál supuso una enorme influencia en su estilo musical. En 1963, Montez debutó en Europa junto a Tommy Roe, concretamente en Liverpool, y para esa ocasión tuvieron como banda telonera nada menos que a los Beatles, que todavía eran unos artistas en ciernes. Chris nunca ha dejado de actuar y en esta edición acude a Torremolinos acompañado por Deke Dickerson, asegurando un espectáculo basado en sus primeros éxitos y recreando el famoso estilo que sería su sello personal.

La programación de esta edición también incluye actividades gratuitas en la plaza de La Nogalera hoy a partir de las 12.00 horas y el domingo en la plaza de El Remo de La Carihuela, entre las que se incluye la exhibición de vehículos clásicos americanos pre-65, conciertos y clases de baile. Además, el encuentro destaca por las sesiones musicales con los mejores DJs nacionales e internacionales, estands bien surtidos con una de las ofertas más completas que existen en nuestro país de discos, ropa o complementos de inspiración retro.

El Rockin Race Jamboree obtiene el reconocimiento de ser uno de los festivales internacionales más importantes dentro del calendario en cuanto a sonidos y cultura vintage y retroamericana se refiere. Cada febrero Torremolinos recibe a los miles de aficionados que viajan exclusivamente para disfrutar de esta cita. Estos turistas llegan de todas partes del mundo como México, Japón, Australia, Estados Unidos y Europa con un único fin, disfrutar de las más de 30 actuaciones programadas en los cuatros escenarios con los que cuenta. Durante todos estos años, el festival ha acogido a artistas de la talla de Wanda Jackson, Roddy Jackson, The Bill Haley's Comets, Johnny Tedesco, Dale Watson, Lee Rocker, El Vez, Bobby Brooks Wilson, Sleepy Labeef, Howlin´ Pelle (The Hives), Big Jay McNeely, Eddy Clearwater, Young Jessie, The Trashmen, Jack Scott, Los Straitjackets, Big Sandy, Hayden Thompson, Robert Gordon o The Collins Kids, entre otros muchos.