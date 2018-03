El niño de la hipoteca, este sábado en La Cochera

Bajo el seudónimo de El Niño de la Hipoteca se esconde Guiu Cortés (Guinardó, Barcelona, 1982). Con un «puñaíco» de canciones bajo el brazo comenzó a marcar su territorio hasta convertirse en lo es hoy en dia: «Parece ser que soy el primer cantautuber de habla hispana. En resumidas cuentas, antes cantaba canciones por el mundo y nadie me hacía ni caso. Un buen día empecé a subir vídeos a YouTube y hordas de alegres personas me empezaron a seguir. A día de hoy soy una estrella del pop y miro a la gente por encima del hombro pero siempre con humildad», relata el artista en su perfil en la red social Facebook.

Hoy viernes, El Niño de la Hipoteca pisa la capital grancanaria para ofrecer un concierto en la sala The Paper Club, en la calle Remedios nº 10, a las 21.00. No estará solo el pibe en el escenario, aunque en este viaje no estará acompañado de su formacíon habitual, Los Ratones, que integran Miguel Pino Maicol, a la guitarra; Carlos Manzanares Avatar, al acordeón y saxo; Dani Tejedor Champín, batería; y Charlie Cuevas, al bajo. Dice el artista que «después de años y años dando tumbos» por diferentes conservatorios, escuelas de música, licenciaturas de humanidades sin acabar, instrumentos, horas de tocar en el metro de Barcelona, grupos varios y de diferentes estilos musicales se metió en la música de autor a raíz de una de sus últimas formaciones Lechuga en los Tanatorios. Allí papel era tocar el contrabajo, bocinas y algunos coros. Y fue el cantante de los Lechuga quien le abrió los ojos a El Niño de la Hipoteca sobre el rol de compositor y letrista. A la sombra de adoración por Silvio Rodríguez, Jorge Drexler y Bebe, y otros menos populares como Alejandro Martínez, Fede Comín o Alberto Alcalá, se lanzó al negocio. Diez años han pasado desde la primera maqueta de once temas que lo llevo a la final de concursos en Burgos y Elche, llegando a la final, y logrado el primer premio en el segundo. Que te Vaya Bien (2009), en colaboración con La Pegatina, Mi Novia de 2ºB (2011) o su más reciente Gratis Hits, que como su nombre indica, se ofrece en descarga gratuita desde su web: www.ndlhrecords.com.es.