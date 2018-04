Ayax y Prok: palabras ásperas para días negros

Los granaínos Ayax y Prok llevan con la rima desde niños. Por distintos avatares de la vida, ingresaron, cada uno, en un centro de menores distinto. Al salir, juntaron sus experiencias, escritas en ese periodo de separación, y empezaron a componer juntos y a pensar en un proyecto común. A partir de ese momento, su obra no ha parado de crecer y de encontrar un público cada vez más amplio.

Ayax y Prok saltaron a la primera plana por su canción Polizzia, que entre sus rimas incluye «¿De qué sirven los maderos si no es para hacer fuego?» o «Le pegan a los ancianos y a los niños en las manifas, dime que tú no lo has visto». En el videoclip del aparecen imágenes de agentes y coches policiales, aunque con las matrículas pixeladas. Los granadinos tuvieron que prestar declaración.

Mientras tanto, su prestigio no ha dejado de crecer entre la comunidad de la rima. «Para mí, Ayax y Prok junto a Foyone, Momo y Osian son el rap en español tal y como lo conocemos. Son los supervivientes€ los herederos€ como lo quieras llamar. Eso es rap en toda su esencia. Tanto por lo que dicen, como lo dicen, también los ritmazos que se gastan. Para mí es como ir a ver a Violadores del Verso en su época». Son palabras de Kase.O. Poca broma.

Han ido subiendo a su canal de Youtube, y han conseguido una gran cantidad de seguidores, que esperan cada uno de sus nuevos temas con gran expectación. Hace ya unos meses recibieron la insignia plateada de YouTube, tras superrar los 100.000 suscriptores, aunque actualmente ya superan los 250.000. Parece difícil que alguien les vaya a parar.