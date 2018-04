Regresa el show revelación: Music Has No Limits

El Cervantes acoge el espectáculo Music Has No Limits este sábado, en dos funciones (18.00 y 21.00).

El Cervantes acoge el espectáculo Music Has No Limits este sábado, en dos funciones (18.00 y 21.00).

Tras el exitazo de su anterior visita al Teatro Cervantes (en marzo del año pasado, con el cartel de no hay entradas colgado) vuelve «el espectáculo más rompedor del mundo de la música», Music Has No Limits. La cita, mañana, sábado, en dos únicas funciones.

La propuesta del show abarca todos los géneros: fusiona piezas maestras de la música clásica con funk, góspel, rap y heavy metal, con sopranos interpretando grandes arias de ópera con éxitos de house con una escenografía impresionante. Cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJs se unen en el escenario creando una gran fiesta inolvidable para la audiencia.

Diseñado en torno al concepto «la playlist de tu vida», el montaje que ofrece el espectáculo propone un viaje por los grandes éxitos de la historia de la música. Sonarán hits de estrellas como Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Avicii, Guns N´Roses, Bruno Mars o The Police, entre los que se pasean clásicos como Giacomo Puccini y Bach. Music Has No Limits adapta temas que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía creada para competir en Broadway o Las Vegas.