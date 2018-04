Blaze Bayley, una voz hecha de metal en la Sala París 15

Para muchos, la peor etapa de Iron Maiden fue la protagonizada por Blaze Bayley al micrófono. Cierto es que lo tenía difícil el ex Wolfsbane: tenía que suceder a uno de los grandes frontman de la historia del metal, Bruce Dickinson. Y las canciones, precisamente, no acompañaron: los discos The X Factor (1995) y Virtual XI (1998) fueron rechazados por la crítica y los fans en su momento y ahora son pequeñas notas a pie de página en la longeva carrera de la Doncella de Hierro, prácticamente inmaculada. Pero Bayley, rockero inmarchitable, sigue a lo suyo: despedido de Maiden, formó su propia banda, Blaze, y ahora, completamente en solitario y desde la autogestión, sigue sacando discos con cierto predicamento entre la parroquia heavy. El último, con el que cerrará la trilogía Infinite Entanglement, le traerá a Málaga; concretamente, a la Sala París 15 el 14 de abril. Por cierto, otro tanto para los responsables del local, que hace sólo una semana trajeron a los popularísimos Machine Head.

Bayley dice atravesar un momento estupendo: «Creo que mi voz está mejor que nunca, está más controlada y es más madura. He tenido muchas experiencias y eso se nota en mi voz», aseguró en una reciente entrevista con Metal Invader. Y también muestra su satisfacción con su nuevo modelo de negocio: sólo graba un disco si los fans pre-solicitan una copia a través de su web, y parece ser que cuenta con un seguidores de lo más fieles, interesados en escuchar (y sufragar) una trilogía de álbumes de metal basados en una historia conceptual de ciencia ficción. Además, Bayley avanza que el próximo año, 2019, lanzará el libro que completará lo apuntado en las letras de los tres álbumes, «respondiendo a todas las preguntas». Este hombre no para.

Pero volvamos a la música. Hablamos de metal tradicional especialmente manufacturada para metaleros tradicionales. Escuchar hoy Endure and Survive, la segunda parte de Infinite Entanglement, es obviar los últimos 30 años de evolución del rock duro. Pero, ojo, ningún problema cuando hablamos de un disco repleto de himnos por doquier.

Por cierto, no lleguéis tarde: abrirá la noche como artista invitado, Luke Appleton, bajista de la banda norteamericana Iced Earth, auténticos veteranos en esto del power metal. Appleton mostrará una faceta poco conocida, en acústico. Un aperitivo para no perdérselo.