Beatles barrocos: Promúsica lleva al clásico piezas de los fab 4

Éste es el intrigante supuesto del Proyecto Promúsica, que estrenan en el Cánovas.

El repertorio de Lennon & McCartney creado para The Beatles sigue siendo inagotable, fuente de relecturas cada vez más singulares e insólitas. Su flexibilidad y su olfato para las melodías dan para mucho, desde luego. Que se lo digan a los miembros de la Orquesta Promúsica, dirigida por Javier Claudio, que proponen en Beatles Barrocos... pues eso que están imaginando en este momento: «¿Poder unir musicalmente lo mejor de los compositores más importantes del siglo XVIII y lo mejor del pop del siglo XX?, En 18+20= Beatles Barrocos lo hemos conseguido», aseguran. Lo podrán comprobar mañana (18.30) y el domingo (12.00) en el Teatro Cánovas.

Temas inmortales como She Loves you, Lady madonna, Penny Lane, Hey Jude, Yellow submarine, Michelle, Help y muchos otras canciones icónicas del pop, «perfumados con el mejor estilo del barroco tal y como si G.Ph. Haendel, A. Vivaldi, A. Corelli o el mismo J.S.Bach lo hubiera creado para interpretarlo en su palacio», dicen Claudio y los suyos, que han creado 18+20 con la intención de satisfacer «a toda la familia, a los fans y melomanos clásicos y a los más pequeños».Y, por supuesto, para que los más beatlémanos escuchen de otra manera el gran repertorio de su banda de pop favorita.

Promúsica no es una orquesta al uso, sino que está formada por alumnos del Conservatorio. Su características «más destacada», aseguran, es que los alumnos mayores ayudan como voluntarios en la formación de los más pequeños, «creando una imbricación muy especial entre todos ellos».