Día del Níspero, cruces de mayo y conciertos; planes para este fin de semana

El mes de mayo ha llegado y el buen tiempo con también (o eso dicen) y con ellos llegan un gran número de actividades al aire libre por muchos puntos de la provincia y para todos los gustos. Los tronos vuelven a salir tras la Semana Santa, el Cristo de Gracia en el Día de la Oruga de Archidona o el Cristo de la Banda Verde de Almáchar. Además, también se puede elegir entre degustar nísperos en Sayalonga u hornazos en Iznate. Como última opción y sinfin de conciertos o teatros con la visita destacada de la Niña Pastori en el Málaga Auditorium Club.



Día de la Cruz de Mayo



Esta tradicional fiesta se celebra desde antaño hace mucho en Iznate el primer sábado de mayo. En este día se conmemora el Día de la Cruz. Esta fiesta tan peculiar, tiene un especial significado para los iznateños. Además, este día se celebra también 'El Día del hornazo', un dulce típico de la gastronomía iznateña. Este manjar consiste en una torta adornada en el centro con un huevo. Los ingredientes principales de este dulce son: el aceite de oliva, la harina, anís, matalauva, etc. Antaño, los vecinos de Iznate salían este día al campo, para merendar este dulce típico, pero cada vecino seguía una ruta diferente.



Día de N'sipero



El próximo domingo día 6 se celebra en Sayalonga el XXXIV Día del Níspero, una de las fiestas más peculiares de la provincia de Málaga. Se celebra la abundante producción agrícola de esta zona de la Axarquía. El centro de la fiesta es la degustación de miles de kilos de tan singular fruta de piel suave y dulce sabor, así como la mermelada que con él se elabora. Todo acompañado del exquisito vino de la tierra, o del licor de níspero. Además de las degustaciones hay rondallas, coros y grupos de danza que se suceden en un escenario montado en la Plaza del Ayuntamiento donde se bailan fandangos y sevillanas. También se premia a diferentes personalidades vinculadas a la promoción o el desarrollo de Sayalonga.



Día de la Oruga



El primer domingo de mayo se celebra en Archidona el llamado â€?'Día de la Oruga', que incluye una procesión de la Virgen de Gracia en el interior del recinto amurallado de la antigua Villa Alta. El origen de esta tradición se remonta a 1743, cuando una epidemia de orugas asoló los campos de la comarca, atiribuyéndose a la Patrona la desaparición milagrosa de aquella. Es el llamado 'Milagro de las Orugas' acontecido en el siglo XVIII cuando los campos archidoneses eran devastados por una plaga de orugas que amenazaban con destruir toda la cosecha.



Conciertos



La actuación más destacada es la que hara el torbellino de talento y fusión, Niña Pastori, el próximo 4 de mayo en el Málaga Auditorium Club a partir de las 22.00h. Este concierto servirá de presentación de su último y décimo trabajo, 'Desde la azotea'. Además el mismo día para los amantes del rock, en Estepona podrán asistir al concierto en Loui Loui con las actuaciones de The Habituales a las 22.30 horas y como colofón a las 23.30h llegan por primera vez Never Too Late, la banda inglesa que se atreve con todo, todos los géneros y siempre con temas legendarios.

El día 5 de mayo en el Palacio de Ferias y Congresos, a las 22.00h , acojerá el concierto de Rozalén, conocida por ser una de las principales voces de la canción de autor en España. En esta ocasión, su gira por España llega a la ciudad de Málaga. La artista acumula premios tan importantes como dos Discos de Oro, el reconocimiento a Álbum del año 2015 por Apple Music o la Placa al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha. Además, es una importante activista social



Teatros



El espectáculo musical basado en la serie de Nickelodeon y producido por Spin Master, 'La Patrulla Canina en vivo, Carrera al rescate' llegará al municipio malagueño de Torremolinos el próximo 6 de mayo. La cita será en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias de la localidad malagueña en una única sesión a las 17.00h, según han informado desde la organización. El espectáculo musical, tendrá una duración de una hora y media con un intermedio.