Una Noche en Blanco para ellas

Este será uno de los fines de semanas en los que más se podrá vivir la cultura malagueña de en todo el año. Primero, el viernes 11 con Málaga 451 ' La noche de los libros' y el sábado 11 el plato fuernte del fin de semana, LaNoche en Blanco. En esta su uncécima edición se ha decido dedicar la noche a la mujer bajo el lema 'Musas y creadoras'. Una cita gratuita para todos los aficionados a ala cultura que podrán disfrutar de más de 200 actividades repartidas entre los más de 100 espacios ubicados por toda la ciudad.

La inauguración tendrá lugar en la Plaza de la Marina a las 20.00 horas a través de un espetáculo de danza a cargo de la compañía Maduixa. Además, en la misma plaza, también se podrá disfrutar de una performance de marionetas gigantes y la actuación de la bailarina Emma Luna. De igual forma, por diferentes punto de la ciudad encontraremos gran variedad de actividades; una visita nocturna a la Alcazaba. También se podrá visitar el Cementerio San Miguel donde se tendrá lugar un espectáculo de música y teatro.

La música también será protagonista en esta noche tan especial. El grupo malagueño Efecto Mariposa se subirá al escenario de la plaza de la Constitución y ofrecerá un concierto a partir de las 21.00 horas. En el exterior del Museo Thyssen actuará Yes they CAMM: Jazz women in Málaga. Por otro lado, en el Patio de Cadenas de la Catedral, un concierto de música clásica de manos del pianista Daniel Muñoz Llerena y muchos eventos más.

Para aquellos impacientes, el viernes 11, en La Térmica, tendrá lugar el evento Málaga 451: 'La noche de los libros', de 18.00 a 2.30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo. Este evento propone un intenso acercamiento a la relación entre la música y la literatura a través de diversos encuentros y actuaciones musicales, con invitados como Sjón, Simon Reynolds, Niño de Elche, La Bien Querida, Los Pilotos y Miriam Reyes, Luis Lapuente y Jesús Bombín o José Luis Ortiz Nuevo.

Pero este fin de semana no todo va a ser cultura pura y dura. Muchos de los municipios de la provincia celebran este fin de semana su romería, como en el caso de: Casares y su Romería de la Patrona, Periana y la Romería de San Isidro, Alcaucín y la Romería de San Isidro Labrador o Teba con la Romería de la Virgen de la cabeza.. Y para aquellos que solo busquen entretenimiento, el actor y humorista jienense Santi Rodriguez actuará este viernes en el Teatro Alameda a partir de las 23,00 horas; a esa misma hora Improductivos Show en la Cochera Cabaret. El domingo llega uno de los platos fuertes de todo el fin de semana. En el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, el espectáculo de la WWE, el mejor Wrestling del mundo con las superestrellas de RAW que todos esperaban, incluyendo a Roman Reigns, Seth Rollins, Braun Strowman, Finn Balor, Alexa Bliss, Sasha Banks, Asuka, Cesaro, Sheamus y muchos más.