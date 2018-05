J On The Beach, el encuentro internacional sobre big data vuelve a La Térmica

Imágenes de una de las ponencias de una edición anterior de J On The Beach.

Imágenes de una de las ponencias de una edición anterior de J On The Beach. La Opinión

Más de 40 speakers formarán parte de la programación prevista para los tres días, entre ellos ponentes muy reconocidos a nivel internacional de empresas como Google, Microsoft, Oracle, Salesforce o ING bank entre otras, según han informado desde la Diputación a través de un comunicado. Entre los temas que se tratarán en esta edición están los nuevos paradigmas de programación y lenguajes de la JVM y .Net, los sistemas de computación distribuida, el mundo del Internet de las cosas, plataformas de streaming y bases de datos.

Al igual que el año pasado, el evento ha ofrecido durante los primeros tres días jornadas eminentemente prácticas destinadas a talleres, además de un hackathon -desarrollo colaborativo de software-. Asimismo, entre ayer y hoy se ofrecerán charlas sobre diversas temáticas, con cinco Keynotes de los ponentes más renombrados en las salas Fistro, Gromenauer y Pecador Halls -en claro homenaje a Chiquito de la Calzada, el maestro del humor recientemente fallecido-, donde los asistentes podrán aprender de creadores y expertos en tecnologías de la información de las empresas tecnológicas más punteras a nivel internacional.

El evento está impulsado por la comunidad Yes We Tech, comunidad feminista que promueve una cultura educativa y profesional igualitaria en el ámbito tecnológico y la existencia de una justa representación de la mujer en el sector de la tecnología. De hecho, casi el 40 de las charlas van a ser impartidas por mujeres, un porcentaje de suma importancia habida cuenta de la todavía escasa presencia femenina en las empresas tecnológicas, explican los organizadores de J On The Beach.

La noche del 25 de mayo tendrá lugar la clausura de las jornadas, y para despedir el evento se ha organizado una despedida abierta al público en los jardines de la Térmica donde actuarán las bandas The Oddballs, Mujeres y The Government. Mucha marcha para terminar el encuentro.