Fin de semana de Corpus por toda Málaga

Como cada año, tras el fin de la época de las comuniones llega la celebración del Corpus Chisti por todo el territorio malagueño. En la capital, el recorrido vuelve a ser por la mañana, tras varios años de celebración en la tarde. Benalmádena se viste de gala con un verdadero espectáculo de colores gracias a la espectacular alfombra de flores instalada por los vecinos del pueblo y por último Casabermeja le dedica un fin de semana entero celebraciones cuentan con diferentes actos culturales, además, por la noche se acude a la feria. Ademas aquellos que no esten interesados en esta fiesta pueden acudir al regreso del Circo del Sol que estará durante todo el mes de junio en Málaga o acudir a los diversos conciertos que podemos encontrar por toda la provincia.



La celebración del Corpus Chisti



Málaga este año tiene una celebración especial para el Corpus. El próximo domingo el recorrido volverá a realizarse por la mañana y además, ha sido ampliado con el objetivo de volver a atraer la atención de la gente que habia perdido interés por esta festividad en los años anteriores. La misa comenzará a las 9.30 horas en la catedral. Al terminar esta se producirá la salida por la Puerta de las Cadenas, Císter, Santa María, Plaza de la Constitución, Larios, Strachan, Postigo de los Abades, Cañón, Císter, Puerta de las Cadenas. Este recorrido incorpora nuevas zonas como es Postigo de los Abades y la calle Cañón. El acompañamiento musical será por parte de la Banda Municipal de Música y la de Bomberos

Benalmádena de viste de gala para la celebración del Corpus con un verdadero espectáculo de colores gracias a la espectacular alfombra de flores instalada por los vecinos del pueblo. El pueblo es el marco perfecto con sus casas adornadas con mantones en los balcones, suelos cubiertos de flores y, durante el paso de la custodia, pétalos lanzados desde los balcones por los vecinos. Habrá procesiones y alfombras de flores tanto en el pueblo como en Benalmádena Costa y Arroyo de la Miel. A las 12.00h comienza en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Benalmádena Pueblo, a las 12.45h en la iglesia Virgen del Carmen de Benalmádena Costa y, por la tarde, a las 19.30h en Arroyo de la Miel.

El municipio de Casabermeja será la que más tiempo dedique a esta festividas, un total de cuatro días de celebraciones que cuentan con diferentes actos culturales, además, por la noche se acude a la feria. En estos días el pueblo se engalana para la ocasión. Alfombras confeccionadas con serrín tintado, arena, pétalos, macetas, colchas de balcón a balcón y plantas aromáticas, así como diversos altares por todo el recorrido, son los elementos que caracterizan al Corpus de Casabermeja y lo convierte en uno de los más atractivos y bellos de la provincia de Málaga. El domingo 3 es el día grande de estas fiestas. Es cuando tiene lugar la celebración de la famosa procesión.



Vuelve el Circo del Sol



El Circo del Sol, la compañía que ha establecido nuevos estándares en el arte circense, regresará a Málaga el 1 de junio y lo hará con un nuevo espectáculo, 'Totem'. La compañía canadiense instalará su carpa frente al Palacio de Ferias y Congresos, en el Cortijo de Torres. Con un elenco formado por 46 artistas, actores, músicos y cantantes, 'Totem' utiliza proyecciones que cambian en tiempo real al ritmo del movimiento de los artistas. El espectáculo transporta a la audiencia a través de un viaje a la evolución humana, desde su original forma de anfibio hasta su deseo último de volar. Con grandes momentos acrobáticos que rememoran escenas de la historia de la evolución, 'Totem' explora aquello que une a los seres humanos a otras especies, sus sueños y su potencial infinito.



Conciertos por toda la provincia

El festival de música electrónica, South Moon Festival llega al Castillo Sohail de Fuengirola el próximo 2 de junio. Un cartel sin precedentes que cuenta con los mejores Dj's del mundo: Tale of us, Recondite y Vaal como cabezas de cartel y muchos artistas más por confirmar. Actualmente, Tale of us ocupan el tercer puesto en la lista de Resident Advisor, es decir, de los dj's más influyentes del mundo.

En Alhaurin el Grande, el grupo Brake de Senses, ofrecerá un concierto en el Zeppelin Bar el próximo 1 de junio en el que destacará su estilo personal destaca dentro de la industria musical del momento, alejándose de los estándares predominantes y explotando un abanico de rock más internacional con su propuesta en inglés.

Por último, en la sala El Tren de la capital, el grupo El mató a un policia motorizado presenta su nuevo albún 'La síntesis de O'Konor'. Con este albún la banda incursiona en formas y matices musicales inéditos hasta el momento en su recorrido artístico. El trabajo de pre-producción comenzó hace dos años en La Casa Fantasmal, el estudio que Él mató a un policía motorizado tiene en La Plata, y finalizó en Sonic Ranch, donde una amplia variedad de nuevas instrumentaciones terminó de definir la atmósfera del disco