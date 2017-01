Arnau: "El Málaga necesita refuerzos, intentaremos reforzarnos"

Francesc Arnau, director deportivo del Málaga CF, ha asegurado que la intención del club sigue siendo la de traer algún refuerzo más en el mercado invernal. "Intentaremos reforzarnos. Necesitamos reforzarnos, dejadme trabajar en silencio que es como a mí me gusta y en las próximas días o semanas seguro que habrá novedades".

Por otro lado, no ha sido tajante a la hora de descartar alguna salida, aunque sí ve muy difícil que alguien salga en el mercado invernal. "No me gusta cerrarme en banda, pero es difícil que salga alguien por el número de lesionados que tenemos y no sabemos el tiempo exacto de recuperación, no sería prudente, pero el mercado es caprichoso aunque la idea es que no salga nadie".

Además, ha agradecido a Weligton las facilidades qu ha dado a la hora de poner a disposición su ficha de extracomunitario para poder acometer el fichaje de Peñaranda. "Una de las claves de que Peñaranda esté aquí es el gesto de Weligton.

Y ha asegurado que los pormenores de la negociación no tienen nada que ver en esta ocasión con los de hace dos años, cuando Casanova quiso traerlo a La Academia. "Lo intentamos fichar hace un par de años, pero no tiene nada que ver con la situación anterior".

Por último, Arnau ha indicado que la intención es de que Peñaranda siga en el Málaga hasta junio de 2018. "Hay una serie de condicionantes, pero la idea es cumplir este año y medio de cesión, sus condiciones le favorecen para jugar en el fútbol español, ya lo ha demostrado. Ojalá nos ayudemos mutuamente para cumplir los objetivos, esto debe ser una simbiosis".