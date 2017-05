"El que dude de los jugadores es que no entiende de fútbol"

"El que dude de los jugadores es que no entiende de fútbol" Arciniega

Llorente tiene pasado y presente madridista, no obstante aún pertenece al club de Chamartín. Asume que no puede jugar la última jornada ante «su propietario» pero defiende la profesionalidad de sus compañeros, de los que han dudado desde la prensa catalana.

¿Le gustaría jugar el partido contra el Madrid?

Por su puesto, pero no solo este año, la temporada pasada en el Rayo también quería. Pero es una cosa que tengo asumida, que sé que no puedo jugar contra ellos desde antes de empezar la temporada y por eso no lo pienso como una decepción. Va a ser un gran partido, ellos se juegan la Liga y nosotros queremos acabar bien.

Se ha hablado mucho de ese partido y se ha insinuado desde Cataluña que el Madrid tenía asegurado los tres puntos de La Rosaleda, ¿considera que se les ha faltado al respeto?

Se han dicho muchas cosas... El que dude del compromiso y profesionalidad de cada uno de nosotros es... no sé ni como calificarlo, no saben de fútbol. Este vestuario está lleno de gente honrada, salimos todos los partidos a ganar y es lo que van a hacer mis compañeros contra el Madrid, seguro que es un buen partido.

Tiene muchos amigos en el vestuario del Real Madrid, ¿le han mandado algún mensaje ya?

Aún no (se ríe). Ellos vendrán jugándose la Liga y vendrán con un nivel de concentración grandísimo. Cuando vengan está claro que les saludaré y si ganan la Liga les felicitaré.

¿Que lleguen con la Liga ya ganada?

Ufff... Es que diga lo que te diga seguro que me meto en un jardín (se ríe). Yo lo que quiero es que se vea un gran partido independientemente de que ellos sean o no campeones y que la afición del Málaga lo disfrute.

¿Recomendaría a otros canteranos del Madrid como Mariano que vinieran al Málaga?

-Por supuesto, sería un fichaje buenísimo. El Málaga es un equipo exigente y él ha demostrado capacidad y cualidades. Es un delantero espectacular.