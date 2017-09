Míchel: "Queremos pasar a la historia por ser los primeros que ganaron en el Wanda"

Míchel González, entrenador del Málaga, ha asegurado en la previa ante el Atlético, donde los blanquiazules asistirán al estreno del Wanda Metropolitano, que el equipo blanquiazul quiere pasar a la historia por ser el primero en vencer en la nueva casa rojiblanca. "La satisfacción para mí sería ganar, no por mi pasado. Hablar de mi pasado aquí es una falta de respeto. Queremos quedar en la historia ganando en el estreno del estadio".

Por ello, Míchel ha indicado que la motivación de los suyos es máxima, similar a cuando visitan otros estadios. "Somos incansables. Por si había alguna duda hay que ver como entrenan, eso quita todas las dudas. Vamos allí como a cualquier campo. Nuestra idea es ir con la idea de hacer un gran resultado. No contemplo jugar a no ganar y eso es lo que vamos a hacer mañana".

En todo caso, el madrileño no espera a un Atlético de Madrid distraído por las celebraciones entorno al nuevo estadio. "El Atlético no es un equipo dado a las fiestas por mucho que sea un día histórico para ellos. Sabemos sus cualidades y eso es un acicate para nosotros. No creo que el Atlético sea un equipo que cambie de cara. Incluso durante los partidos hay varias caras. No esperamos un equipo distinto. Sabemos la dificultad del partido, pero como todos en Liga".

Además, ha confirmado que tanto Diego Rolan y Esteban Rolón tendrán minutos en el duelo ante el Atlético y el martes frente al Valencia en Mestalla. "Se va a dar el debut de ambos en estos dos partidos. Rolan lleva más entrenamientos con nosotros y es una alternativaa en ataque. Complementa a Borja. Van a participar en ambos partidos".

Cuestionado por el regreso de Griezmann, Míchel considera que el Atlético tiene muchos más recursos que el delantero francés. "Sin él han ganado y con él han empatado. Ojalá que se repita. Hablamos de un jugador excepcional, está entere los mejores del mundo".

Sobre el dibujo táctico que el equipo presentará en el Wanda, Míchel no ha querido dar pistas. "Tengo casi seguro jugar con 11 jugadores. Es una de las posibilidades. Veremos qué pasa. Hemos trabajado ambos sistemas... los jugadores saben qué hacer en todo momento. Jugar con cuatro atrás no es ser menos defensivos que jugar con cinco. Es una opción más, como hicimos la temporada pasada".

Y ha confirmado la ansiedad que presenta Borja Bastón ante su sequía goleadora. "Le veo con ansiedad porque los delanteros cuando se levantan ven que meter goles es su fuente de energía. Eso cambia con goles. Tiene oportunidades y las que tiene las aprovechará".

Por otro lado, Míchel ha afirmado que sus hombres "solo" están preocupados por la situación deportiva. "Los jugadores sólo están preocupados de la situación deportiva. Lo demás no es excusa. Está en el ambiente. Cuando llegué también se oían cosas, pero nosotros no tenemos cero puntos por los rumores, filtraciones o por lo que ocurra fuera del campo".

Míchel se ha extendido para explicar el mal arranque liguero del Málaga. "Tenemos cero puntos porque no estamos alcanzando el nivel. Ha habido partidos en los que el resultado podría haber sido otro. No podemos mirar atrás para lamentarnos, sólo para coger impulso. Yo siempre recurro a cuando vine en marzo. La situación era animicamente peor y después se reconstruyó. La temporada pasada había líderes y muy buenos, pero la situación era peor. Recordad lo que se decía de mí hace un mes, lo bueno que era y lo manta que soy ahora. Lo que quiero es que mis jugadores estén bien, no permito que digan que mis jugadores son malos. Muchos de los nuevos han tenido grandes trayectorias, no vamos a desprestigiarnos".

Por último, el madrileño no tiene previsto una reunión con Al-Thani, con el que lleva sin hablar cuatro meses. "La normalidad es lo que llevo haciendo cinco meses: Hablar con mi director deportivo. Lo que sería anormal sería tener reuniones que no he tenido. Con quien entiendo que tengo que hablar, hablo. Si cambian el rumbo de las cosas no será porque yo lo pida", ha sentenciado.