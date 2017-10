La jefa de bloque de Maternidad del Hospital Regional Universitario de Málaga, Sandra Rojas, ha recibido este martes el galardón 'Ciudadana ejemplar' en el acto del 175 aniversario de la Policía Local de la ciudad. La enfermera ha sido reconocida con este premio gracias a su actuación ante una parada cardio-respiratoria de un ciudadano el pasado mes de mayo, cuando tras su implicación el hombre logró sobrevivir.

Rojas se encontraba en una cafetería, en la zona de El Atabal, cuando se produjeron los hechos. "Estaba tomando café y vi a mucha gente en la acera de enfrente, así que me acerqué y vi a un Policía Local haciendo maniobras de RCP básicas", ha explicado Rojas, que durante 15 años ha trabajado en la UCI del Hospital General.

Así, tras identificarse como sanitaria comenzó a hacer labores de ventilación mecánica mientras llegaba el equipo de emergencias del 061, según ha informado la Junta a través de un comunicado.

El hombre tenía un traumatismo craneoencefálico a consecuencia de haber caído al suelo. "A los siete minutos de estar haciéndole el masaje llegó otro coche de Policía con un desfibrilador automático. A la tercera descarga empezó a ventilar y a tener pulso", ha relatado la enfermera, que cuenta que "a los pocos minutos llegó la ambulancia del 061, que trasladó al hombre, que estaba muy grave, a la UCI del Hospital General".

Pasadas unas horas Sandra Rojas se puso en contacto con la unidad, en la que ha trabajado 15 años, para interesarse por el paciente, al que fue a conocer en los días sucesivos tras una llamada de su familia, que quiso agradecerle su actuación.

Aunque Sandra Rojas se ha enfrentado a numerosas situaciones similares, todas ellas han sido en el ámbito hospitalario, por lo que se muestra especialmente emocionada con el premio. Ella apuesta por la actuación frente a situaciones similares y, por tanto, ve "fundamental la formación en maniobras de RCP básicas y en que cada vez más sitios públicos cuenten con desfibriladores automáticos, como el que llevaba la patrulla de Policía".

No obstante, a pesar de que siente haber cumplido con su obligación como enfermera, para la jefa de bloque de Maternidad del Hospital Regional Universitario de Málaga el mayor premio es que el paciente esté vivo. "Me quedo con las palabras de su hija, que me dijo: 'gracias por devolverme a mi padre'".