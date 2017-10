Ruiz Espejo sólo da entrada a una crítica en la Ejecutiva de los socialistas malagueños

Los socialistas malagueños están votando ahora su nueva Ejecutiva Provincial, liderada por José Luis Ruiz Espejo. Finalmente, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga y nuevo líder del partido sólo ha dado entrada a una crítica que apoyó a Rafael Fuentes como candidato a la Secretaría General, la alcaldesa de Ardales, María del Mar González Vera, que será la secretaria de Desarrollo de Municipios Rurales. El congreso provincial se celebra en el Palacio de Ferias de Torremolinos.

El núcleo duro está formado por el presidente, José Bernal; la vicesecretaria general y de Igualdad, Fuensanta Lima; la otra Vicesecretaría General es para Antonia Rocío García y Javier Jerez será el secretario de Organización. Daniel Pérez será el secretario de Relaciones Institucionales, Patricia Alba llevará Libertades y Política Territorial y Gema Ruiz Nuevos Afiliados y Afiliadas. Marta Rueda llevará Emprendimiento, Ciencia e Innovación y el alcalde Ojén, José Antonio Gómez, Turismo. En total, está formada por 52 personas. Hay varios alcaldes, como la regidora de Ronda, Teresa Valdenebro o el alcalde de Álora, José Sánchez. Se trata de una Ejecutiva fuerte, paritaria, formada por 26 hombres y 26 mujeres; sólo diez de sus miembros repiten en relación con la Ejecutiva de Miguel Ángel Heredia y 26 de estos provienen del municipalismo, al ser regidores o concejales en sus municipios.

Donde sí van a tener representación los críticos es en el comité provincial y en el regional. Esta será proporcional al 32% de los votos obtenidos en las primarias en las que Ruiz Espejo se hizo con el 68% por ciento de los sufragios.

Rafael Fuentes, líder de los críticos, se ha quejado a este periódico por el hecho de que Ruiz Espejo no haya hecho una lista de integración y ha asegurado que esta misma mañana han vuelto a hablar y el delegado del Gobierno ha rechazado incluir a sus colaboradores. "Hay que insistir en que no ha habido integración en la Ejecutiva, él no ha querido, y es legítimo porque es el secretario general, pero nos hemos ofrecido y él lo ha rechazado", ha dicho Fuentes. Sí ha habido llamadas, reconoció, pero a título particular, como la que se realiza a la alcaldesa de Ardales.