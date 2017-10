El Ayuntamiento de Málaga, obligado a readmitir o indemnizar a 11 falsos autónomos

El Ayuntamiento de Málaga ha debido de readmitir o indemnizar hasta ahora a 11 trabajadores que estaban contratados como falsos autónomos, obligado por diez sentencias judiciales interpuestas por los empleados. Se trata de todas las demandas judiciales resueltas hasta ahora, de manera que el Ayuntamiento ha sido condenado en todos los casos, que se han convertidos en firme tras la denegación de los recursos presentados. El Ayuntamiento no solo ha debido readmitir o indemnizar a estos trabajadores, sino que ha debido hacer frente al pago de algo mas de 300.000 euros a la Seguridad Social que le ha reclamado dicha cantidad por el impago de las cuotas de 14 falsos autónomos contratados en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU).

El Ayuntamiento, tras dos sentencias desfavorables, ha decidido no recurrir a la sala de lo Social del Tribunal Supremo, a sabiendas de que no resultaría favorable, según ha reconocido este mediodía el director general de Personal, Carlos Gómez Cambronero, en la comisión de Hacienda. "No tiene sentido", ha dicho Gómez Cambronero. Ha sido en esta comisión, gracias a una comparecencia reclamada por el grupo Málaga Ahora, que el concejal de Hacienda, Carlos Conde, ha explicado que existen ya cuatro sentencias con despido nulo que han obligado a la readmisión en el OMAU de cinco trabajadores (una de la sentencia es sobre dos trabajadores), el último de ellos el pasado 17 de octubre. Las sentencias han sido recurridas en suplicación por el Ayuntamiento que, no obstante está obligado a ejecutarlas. Otras seis sentencias condenan al Ayuntamiento por despido improcedente a la readmisión o indemnización de los falsos autónomos. En todos estos casos el Ayuntamiento ha optado por la indemnización, si bien Conde no ha hecho alusión al coste que dichas indemnizaciones han supuesto a las arcas municipales. De estos seis casos, cinco corresponden a falsos autónomos contratados en el servicio de Limpieza de la concejalía de Medio Ambiente y el sexto a otra trabajadora del OMAU.