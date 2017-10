Los nuevos valores de la moda malagueña se presentan en Plaza Mayor

Fátima Ropero, Lara Pérez, Jorge Fortes, Adrián Maceras y Loredana Badillo, alumnos de Moda de la Escuela de Artes de San Telmo, presentarán sus colecciones el sábado a las 18.00 horas en el centro comercial Plaza Mayor, dentro del evento organizado por La Opinión de Málaga 'Moda malagueña & Blogger 2017'. El evento es gratuito y de entrada libre, aunque puedes reservar en este enlace alguno de los 100 mejores asientos para ver el desfile.

El evento consistirá en una primera parte en la que habrá un encuentro con tres blogueros malagueños que se encuentran entre los que tienen más influencia en el campo de la moda, como son Ana de Bedoya, Esthefany Vargas y Andrés Gómez, que suman entre los tres a miles de seguidores a través de sus cuentas de Instagram.

La segunda parte del evento será un desfile de modelos en la plaza situada frente a los cines de Plaza Mayor. Los cinco diseñadores malagueños mostrarán sus últimas colecciones, en un pase de modelo que está concebido como un espectáculo. "La ropa está pensada para un desfile, que es un espectáculo, no para ponerse", explica Jorge Fortes, que ahora estudia Cuarto curso de Moda en la Escuela de Artes de San Telmo. Fortes tiene muy claro que el objetivo de estos diseños es visibilizar nuevas ideas y romper con lo rutinario: "No concibo la moda como algo comercial, sino una forma de expresar un mensaje". Jorge, que vino desde Madrid para estudiar moda después de empezar en siendo maquillador con 16 años, lamenta la falta de infraestructura en la ciudad para mostrar el trabajo de los nuevos diseñadores, aunque insiste en que su objetivo es implicarse para cambiar las cosas.

Jorge Fortes presenta la colección 'Primigenia', en la que destaca por el trabajo manual en la elaboración de la pedrería que jalonan sus diseños, jugando con técnicas antiguas que mezcla con otras tendencias de vanguardia, como los volúmenes o los colores neutros.

Lara Pérez, también estudiante de Cuarto y una de las ganadoras de la San Telmo Show, da por hecho que tendrá que salir de Málaga para abrirse camino en el mundo de la moda, ante las dificultades de hacerlo en Málaga. Su camino hacia el diseño de moda no fue directo, ya que primero estudió Empresariales. Tras terminar sus estudios vio que quería hacer otra cosa y la moda era algo que le atraía, aunque no tenía ninguna formación. Tras este salto, Lara reconoce que está enamorada de esta profesión, ya que "si no te gusta, aquí no aguantas ni una semana".

Su propuesta de colección es 'Over Collection' y opta por una línea más alternativa, usando el charol y el polar, con diseños al límite y que explora cortes, colores y formas novedosas, que no está pensado para ponerse, sino como una forma de presentar ideas que luego hay que trasladar a otro tipo de ropa.

Otra de las ganadoras de la San Telmo Show fue Fátima Ropero, que acaba de terminar sus estudios y está empezando a realizar sus primeros encargos mientras sigue formándose: "Nunca dejas de aprender". Se decantó por los estudios de moda tras pasar una temporada en Londres y Cardiff, después de terminar Relaciones Laborales. Tiene claro que es su vocación, pese a las dificultades para abrirse camino en Málaga. Su colección es 'Under Pressure', en la que presenta unos diseños orgánicos, con el rojo como color principal para hablar de emociones, y en la que mezcla el punto con otro tipo de tejidos.

Adrián Maceras también ha terminado sus estudios. Tuvo claro que quería estudiar Moda desde muy joven, cuando en segundo de Bachillero hicieron una visita a la escuela y conoció la existencia de este módulo. Desde entonces se ha centrado en desarrollar un estilo personal que plasma en su colección 'Dark Paradise', con inspiración en la ropa del siglo XVIII, acudiendo a la pedrería, transparencias y las plumas.

La más joven de los diseñadores que expondrán sus creaciones en Plaza Mayor es la rondeña Loredana Badillo, que cursa 3º en la Escuela de San Telmo. Ella misma reconoce que su estilo está todavía definiéndose, acudiendo ahora a muchas referencias literarias, artísticas y musicales para concebir sus diseños. En esta ocasión, la colección 'Dalicia' se inspira en los dibujos que hizo Dalí para ilustrar Alicia en el País de las Maravillas, jugando con elementos ajedrezados, cortes elegantes y guiños cromáticos a la novela de Lewis Carroll.