La afición del Málaga CF marca el primer gol

Espectacular. No hay otra palabra para calificar el recibimiento de la afición del Málaga CF a su equipo antes del trascendental duelo contra el Celta. Miles de aficionados blanquiazules han acudido a la llamada de la Grada de Animación, que desde hace días convocó a la hinchada para alentar a los suyos. Da igual que el Málaga lleve un solo punto, que aún no haya ganado y que las sensaciones hasta ahora no hayan sido nada buenas. El Málaga tiene un patrimonio infinito en su afición, que es de Primera División, de Champions League.





Espectacular recibimiento de la afición del @MalagaCF. "Aquí nadie se rinde". pic.twitter.com/5ir7pSLAlP „ La Opinión Deportes (@LOMA_Deportes) 29 de octubre de 2017

Y es que, la hinchadade la noche ante el Celta. Desde muy pronto los aledaños dese llenaron de camisetas blanquiazules y ya de noche, la afición explotó a la llegada del autobús blanquiazul. La rabia contenida de la afición, que tan mal lo está pasando esta temporada, estalló en un grito: "".Los jugadores, desde el autobús, asistían atónitos al empuje del equipo de su bien más preciado: la afición, que entreno dejaban avanzar a la comitiva blanquiazul, que ha tardado varios minutos en recorrer la recta deantes de entrar en el estadio de La Rosaleda Incluso,que ya estaban en el estadio, además de jugadores que no han entrado en la convocatoria como el lesionado, han salido a la calle para grabar y ver in situ el tremendo recibimiento que le ha hecho la hinchada a su equipo. La afición ya ha marcado el primer gol, ahora le toca al equipo recoger el guante y culminar la faena sobre el césped.