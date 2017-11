"Me pidieron venir a Málaga para ser importante y no me lo pensé"

Adriana Martín es una cara muy conocida en el mundo del fútbol femenino tras ser internacional, Pichichi, levantar títulos y hacer carrera en Estados Unidos e Inglaterra. Con su llegada desde el pasado verano a Martiricos, el Málaga CF confirma la apuesta de peso que está haciendo por las féminas en busca de regresar entre las mejores

Adriana Martín Santamaría (La Puebla de Valverde, Teruel, España, 7 de noviembre de 1986) es una leyenda viva del fútbol femenino en España. Trotamundos del fútbol, cumple su undécima aventura ahora en las filas del Málaga CF Femenino, liderando el proyecto blanquiazul para intentar devolverlo a Primera División. La turolense, que ha sido en numerosas ocasiones internacional con España, ha conquistado títulos colectivos e individuales y que dio el salto a los Estados Unidos para triunfar en la mejor Liga del mundo, es también columnista de La Opinión de Málaga. Una voz experta que acerca el mundo del fútbol femenino y su experiencia como jugadora profesional cada martes.

Para poner en contexto a los lectores de La Opinión que no le conozcan y para presentarle, ¿Quién es Adriana Martín?

Adriana es una chica que de pequeña soñó con ser futbolista y que luchó muchos años para serlo. Y que a día de hoy puede decir que ha podido conseguir parte de sus sueños.

Su currículum es impresionante. FC Barcelona, Español, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Chelsea, Levante, tres aventuras en Estados Unidos con título inclusive, internacional absoluta en numerosas ocasiones, ha sido Pichichi de Primera, ha ganado campeonatos€ Abruma.

Bueno, yo tenía esa ilusión. Y cuando quieres ser futbolista y quieres estar con los mejores, requiere mucho sacrificio y muchas horas. Y perderse tiempo con familia y amigos. Cuando quieres estar con las mejores y te quieres sentir profesional te tienes que ir fuera de tu país. Tuve la oportunidad de hacerlo y conseguí aquello por lo que luché. No me lo pensé, la verdad.

¿De todas las aventuras que ha vivido, con cuál se queda?

Con muchas, porque creo que cada una de las que he vivido me aportan algo y que voy a recordar de por vida. Por ejemplo, el vestir la camiseta de la selección y hacerlo como capitana€ Mi experiencia en Estados Unidos y compartir vestuario con gente que ha sido Balón de Oro€ Para mí es algo que no se me va a olvidar jamás.

Precisamente quería preguntarle por su experiencia en Estados Unidos. Allí el fútbol femenino tiene otra dimensión, ¿no?

Allí es otra historia. Allí es totalmente profesional. Las chicas se dedican única y exclusivamente a ser futbolistas. Cuando te dedicas sólo a ello puedes ser una deportista cien por cien y te puedes dedicar a ello durante las 24 horas del día. Puedes estar sólo a entrenar y a dedicarte físicamente. El fútbol es más físico, aquí es más táctico. Pero es un fútbol muy distinto, son auténticas estrellas. Es como aquí Messi o Ronaldo. Es otro mundo muy distinto.

Allí compartió vestuario con un Balón de Oro, la estadounidense Abby Wambach. ¿Cómo son los Balones de Oro? ¿Terrenales o divos?

Pues la verdad es que desde la primera vez que fui a Estados Unidos la gente fue la caña porque siempre intentaban ayudarme desde el primer momento, aunque fueras de otro país. Te tendían la mano. Seas quién seas€ Siendo ´Balones de Oro´ podrían ser más arrogantes o mantener un poco las distancias, pero yo me encontré con unas jugadoras que eran tan humanas como yo, tan humildes como cualquiera. Es algo que te acerca más a ellas. Yo como delantera, Abby era un referente para mí y además de poder compartir vestuario podía ver cómo era fuera como persona. Todavía la tenía más en un altar.

En Estados Unidos ganó una Liga con el New York Flash y fue máxima goleadora del campeonato. Pudo hacer carrera allí€

Sí, la verdad que sí. No seguí allí porque al final soy una persona muy familiar, muy de los míos. Tenía un año más de contrato pero lo corté porque falleció mi abuela y quería estar con los míos. No quería estar más fuera de casa. Pero sí, podía haber hecho carrera allí porque allí el futuro profesional lo tienes asegurado.

Y ahora en el Málaga CF. Ha pasado de la elite a jugar en Segunda División€

Bueno, en realidad, cuando fui al Levante ya pensaba que iba a terminar allí mi carrera. Estaba cerca de mi casa, Teruel, que me ponía allí en hora y media de coche. Ya me hacía a la idea de que no iba a salir más de casa. Peo me llamó el Málaga CF. Es cierto que les dije que mi idea era seguir en el Levante, que estaba muy a gusto allí, que tenían pensado renovarme€ Pero cuando me plantearon el reto, me lo vendieron de tal manera que me acabaron convenciendo. Además el Málaga CF es un gran club, tengo que decirlo, es una gran ciudad. Me habían hablado maravillas de aquí y me fue más fácil cuando supe que venía Antonio Contreras -entrenador del Málaga CF- y que una compañera también tenía opciones de venir. No me lo pensé.

¿Cómo se fraguó su fichaje, cómo recala en el conjunto blanquiazul?

Bueno, fue una llamada cuando salía del gimnasio. Recibo una llamada de Arnau. Yo lo conocía de la época de cuando estuvo en el Barcelona. Me planteó el proyecto y me convenció. Me gustó mucho lo que me dijo, la ilusión con la que me habló. Sólo las ganas con la que me transmitía las cosas y la intención del club de hacer algo grande, venir aquí como referente€ No sé. Que tengan en ti esa imagen y que te pidan que vengas a Málaga para ser parte importante€ Pues me agradó. No me lo pensé.

¿Francesc Arnau ya no continúa en el Málaga CF, pero sigue notando ese cariño en el club?

Sí. La vedad que estoy encantada desde el día que llegué. No he ido ni a ver aún a mi familia, que vengan ellos (risas). Pero vinieron la primera semana y les encantó. La ciudad es muy acogedora y la gente me ha sorprendido. Estoy muy contenta y ojalá que las cosas nos sigan yendo tan bien como de momento.

¿Hablaba antes del proyecto que le puso encima de la mesa el Málaga CF, cuéntenos de que trata, qué aspiraciones tiene este Málaga Femenino, se sueña con el ascenso?

Si le digo que el proyecto no es ascender, miento. Ésa es la idea, pero también están el Granada u otros equipos que han apostado fuerte por ascender, pero ése es nuestro objetivo. Queremos estar el próximo año en Primera División. No es fácil porque sabemos que el grupo, sobre todo en Andalucía, es complicado. Pero bueno, nos ganarán por lo que sea pero no porque tengan más ilusión que nosotras. Hasta el último día vamos a intentarlo. El equipo se ha formado en torno a querer ascender.

¿Qué vestuario ha encontrado en Málaga? ¿Conocía a algunas compañeras?

Bueno, cuando vi que ya estaba cerca de fichar por el Málaga comencé a investigar quién jugaba en el equipo. Sí que es verdad que conocía de oídas a alguna o a Chelsea. No conocía a las jugadoras, pero sabía de las ganas que tenían. La verdad que desde el día que llegué al vestuario me sentí como una más, como si llevara mucho tiempo en el equipo. No dejan de sorprenderme. Me gustó que el primer día todas se saludaron nada más llegar con un abrazo. Es algo que sientes, ese cariño, y eso a las nuevas nos hacía ser partícipes.

¿En los últimos años el salto entre el fútbol masculino y femenino se va reduciendo en España? Ahora televisan partidos, la selección jugó el pasado Mundial. Hay estadios que tienen muy buena entrada...

Todavía queda mucho camino, pero tampoco podemos pensar que esto va a cambiar de la noche a la mañana. Yo cuando empecé no había equipos de niñas, había campos de arena y no había ni la mitad de la mitad de los medios que hay ahora. Ha avanzado mucho. Ahora hay muchos equipos, las jugadoras podemos crear escuelas€ Es un pasito que antes no lo teníamos y ahora, pues las futuras generaciones, con la selección o los equipos de Primera con el apoyo de Iberdrola, se están viendo reforzados. Ojalá siga así porque creo que el fútbol femenino tiene un futuro increíble. Y hay niñas con una calidad que puede superar a cualquier hombre.

Usted ha sido una de las mejores jugadoras del panorama nacional. ¿Puede vivir una profesional del fútbol en España cómodamente?

Yo creo que eso es complicado aún. Sí que hay algunas jugadoras afortunadas que pueden vivir de ello pero como cualquier trabajador normal mileurista. Pero hay de todo, habrá equipos que paguen más y otros menos. A día de hoy vivir de esto es complicado. Tienen que pasar muchos años para que nos equiparemos en sueldos a los profesionales de Primera. Y no sé si eso pasará aquí, en España.

¿Cómo ve a la actual selección española y las nuevas generaciones que vienen?

Lo estoy viendo que se me cae la baba. Un poco con envidia sana porque es verdad que las generaciones que vienen y las que tenemos aquí vienen con un talento especial. Y tener los medios para estar preparadas y estar a la altura de otras selecciones top en Europa como Alemania o Francia€ Es complicado porque ellas sí son profesionales en sus países. Pero hace años nos ganaban 5-0 y no creo que pase eso ahora.

¿Tiene la espina del Mundial de 2015? ¿Qué pasó, porque estuvo en la preconvocatoria de 35 jugadoras?

Bueno, un poco sí. Porque además ese año venía de ser Pichichi en Primera División. Y no es que me esperaba que me llamara, porque era complicado y había jugadoras que estaban a un gran nivel ahí arriba, pero después de once años vistiendo la camiseta de la selección me quedé con las ganas de ir. Y además después de hacer una temporada muy buena en el Levante, un equipo que no suele estar ni primero ni segundo y donde meter un gol cuesta mucho. Me lo gané, pero no pudo ser.

¿Entonces, esa etapa de la selección la tiene ya cerrada? Ahora está Jorge Vilda de seleccionador, diferente al del pasado Mundial€

Bueno, cerrada, no. Yo soy una jugadora que me exijo mucho ya sea en Primera, en Segunda o donde esté. Voy a dar todo lo que pueda por estar ahí. Sé que es difícil. Siendo realista, hay jugadoras de mucho nivel y jóvenes. El seleccionador sabe por mí que yo estoy dispuesta a lo que sea y siempre tengo el teléfono cerca. Pero es muy difícil. Y encima lo están haciendo fenomenal. Mientras lo sigan haciendo así de bien, es complicado.

Quizás por el físico me comparaban de pequeña con Fernando Torres y también con Van Basten porque era fina, pero no tuve la suerte de verlo jugar. Antes era más rápida. Ahora, por las lesiones he modificado un poco y soy más de dar el último pase. Pero tengo mucho gol. No sabría a quien definirme.

¿Se ha fijado una cifra de goles?

Nunca. Pero soy muy exigente y si puedo meter cuatro o cinco, mejor. Siempre quiero lo máximo para mí y para mi equipo.

¿Tiene la sensación de que en los pequeños no hay tanta desigualdad como hay en la sociedad, entre los mayores?

Cuesta un poco aún, estamos en una sociedad un poco machista, pero sí que es verdad que cada vez menos. Yo me encontré a madres que no querían apuntar a sus hijas a fútbol y sí a baloncesto€ Ahora estamos con los Valores Blanquiazules, que visitamos escuelas, y me sorprendió ver a todos los niños y niñas con la camiseta del Málaga. Me llenaba de alegría porque hablaban con ilusión del Málaga. Y ellas me decían que querían ser futbolistas. Eso antes no lo veíamos. Y eso sí está cambiando.

¿Le gustaría ser un espejo para esas niñas que quieren ser futbolistas?

Sí, por supuesto. No he tenido o no recuerdo haber tenido ninguna referencia para mí en España. Entonces, ojalá tanto yo o como otras muchas podamos ser referencias para otras niñas que están empezando. Igual que como yo veía antes el fútbol sala por La2 los sábados por la mañana, y me encantaba el fútbol sala, ahora ellas poniendo la televisión pueden ver a chicas jugando y que sueñen con ser futbolistas.

¿La pregunta también es inevitable para los que están en el club. ¿Cómo está viendo la situación del primer equipo, que va colista?

Pues es complicado cuando te ves en esa situación. La situación no debe ser agradable. Cuando hemos coincidido con ellos les hemos intentado animar o ayudar. Hemos ido a La Rosaleda y vamos siempre que podemos. Estoy convencida de que esto va a cambiar porque los he visto trabajar y entrenar. Los árbitros, que si esto, que si lo otro€ Estoy convencida de que cuando le ganen el domingo que viene al Dépor salen de esta situación. Pero cuando estás en una dinámica como esta, todo es cambiar la situación.