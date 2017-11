"La belleza no puede medirse en una talla de ropa". Bajo este lema se ha celebrado este mes la final del certamen Miss Curvys España, un concurso de belleza en el que los requisitos son tener una talla 42 en adelante, entre 18 y 45 años y una estatura mínima de 1,60 metros. El pasado mes de octubre, Amara Tempa fue seleccionada para representar a la provincia de Málaga en la final que se disputó en Granada el pasado viernes, 17 de noviembre. Tempa no sólo destacó en el desfile, sino que ganó este certamen de belleza, siendo elegida Miss Curvys España.

Para Tempa ha sido una sorpresa. Es más, asegura que lo ganó "de casualidad". "Me enteré dos días antes y pregunté si podía presentarme". "No conocía este concurso, fue todo por casualidad. Lo conocí por la agencia de modelos Manuel Beltrán en Facebook y decidí presentarme"

Asegura que el mundo de la moda no es fácil. Ya se presentó al certamen para obtener el título a nivel provincial, celebrado en el hotel Larios. En Granada ddisputó el premio con 14 aspirantes de diferentes ciudades de España. "Allí tuve que desfilar y cantar y fui nombrada Miss Elegancia". La gala dio comienzo a las 20.00 horas y a las 00.00 horas ya anunciaban a la ganadora. "No me esperaba ganar y menos después de que me diesen el Miss Elegancia".

Amara Tempa, que desde niña conoce las dificultades de la pasarela, afirma que "este es un premio a mi dedicación, esfuerzo y a todo el deporte que he hecho en este año". Un año y medio en el que ha llegado a perder 37 kilos.