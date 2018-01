Centurión habla como malaguista: "Tengo ganas de revertir la situación"

Ricky Centurión ya habla como futbolista del Málaga CF. El jugador que negocia con el equipo malagueño para incorporarse como cedido por el Genoa a la escuadra malaguista hasta final de temporada ha hablado esta misma noche en "Closs Continental", donde afirmó que su decisión es la de convertirse en futbolista del Málaga CF. "Estoy muy feliz por este paso. Tengo muchas ganas de revertir la situación del Málaga, es un club muy lindo", dijo.

Centurión explicó qué espera de su paso por el Málaga CF. "Soy volante por la izquierda. No soy un jugador pegado a la línea, me gusta jugar dentro. En el Málaga y en España, que es similar al fútbol argentino, jugaré por la izquierda. Hablaré con el técnico para ver dónde él me ve jugando mejor. El fútbol español es lindo, mejor que la Premier, porque es más parecido que el fútbol argentino", explicó. "Si en el Málaga van las cosas bien ojalá pueda tener una chance para estar con Argentina en el Mundial", añadió.

Narró su dura vida personal, repleta de escándalos y polémica. "Yo no pronunciaba las 's', y el fútbol me dio todo. Estoy por cumplir 25 años y me quedan dos amigos, al resto los tengo que ir a visitar al cementerio. De chico, yo no podía salir a hacer nada en la calle porque mi vieja me mataba".

Continuó hablando de su vida privada de algunos de sus capítulos desafortunados, como el de la imagen posando un arma de fuego con sólo 16 años. "La foto con el arma era de mi tío, estábamos en San Nicolas y le pedí a mi hermana que me saque una foto. Yo no tenía un yate para sacarme una foto. Eso no quiere decir que yo haya choreado ni nada".

Y sobre la denuncia por violencia de género de su exnovia, Ricardo Centurión advirtió: "Yo tuve una relación con la chica que me denunció, eso es verdad. Pero entiendo que le dieron bola porque fue a hacerle una denuncia al 10 de Boca. Lo que dice ella no es cierto. Yo fallé en mi vida privada, es cierto, pero hoy la sociedad se consume más lo que pasa afuera de la cancha que lo que uno puede dar adentro", se despidió el futbolista de la emisora de radio "Closs Continental".