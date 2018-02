El boom de los trasteros llega a Málaga

Como desahogo de casa y así ganar unos metros al salón, hasta almancén para nuestra empresa. Trasteros Plus se ha convertido en la opción más válida para guardar aquellos de lo que no queremos deshacernos pero no tenemos dónde meterlo.

Desde pequeñas taquillas de un metro cúbico hasta amplios trasteros con capacidad de entre 40 y 50 metros cúbicos. Trasteros Plus cuenta con opciones que se ajustan a todo tipo de necesidades. Un total de 2.800 trasteros repartidos por Málaga capital y Mijas Costa y ampliando cada vez más.

La idea surge por parte de Alberto Serrano, mientras viajaba por motivos laborales por Europa y EEUU y vio una oportunidad de negocio. "Este sector estaba muy desarrollado en ciudades como Londres e incluso Madrid y aquí no existía", expone, este joven emprendedor, quien no temió a abandonar su trabajo y formar su propia empresa junto con su pareja.

En noviembre de 2013 vio la luz la primera gran nave de trasteros que tienen en Málaga. Hasta 1.050 trasteros que ocupan 5.000 metros cuadrados, el equivalente al estadio Santiago Bernabeu, en la avenida Juan XXIII. Ante la buena acogida de este innovador negocio, un año después abrieron 900 trasteros en una gran nave ubicada en la avenida de Los Guindos.

La apertura de la tercera gran nave se llevó a cabo en 2015 en Mijas Costa, en concreto, en la calle Virgen de Fátima esquina con el Camino Viejo de Coín. Una nave que cuenta con 650 trasteros pero que está en pleno proceso de expansión y espera sumar hasta mil trasteros.

La última gran apertura está en la calle San Millán (zona de El Ejido) con unos 200 trasteros pero que contará con hasta 900 en el futuro, según explica Serrano. Aun así, sus previsiones de crecimiento no se limitan a Málaga y prevén nuevas aperturas en Madrid y Sevilla.

Un negocio que ha prosperado gracias a que todos los trasteros están ubicados en zonas urbanas, cuentan con una recepción que permite recibir pedidos y depositarlos en el trastero sin que esté el arrendador, siempre que haya dejado una copia de la llave en cosigna y lo haya autorizado, y cuentan con un parking para cargar y descargar. Tres características claves que facilitan el día a día para aquellos que quieran optar a un trastero y que cuenta además con un sistema de seguridad las 24 horas del día.

Con solo avisar 15 días antes el arrendador de que va a dejar el trastero, la empresa no pone impedimentos ni tiempo al alquiler del trastero, una opción demandada en el 70 por ciento de los casos por propietarios privados. El resto, lo realizan empresas que requieren de un espacio para guardar material o mercancía.

