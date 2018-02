Plaza pide que los clubes europeos jueguen los domingos por la tarde

El calendario es realmente duro para el Unicaja y el resto de equipos de Euroliga, y Joan Plaza pidió a la ACB mayor comprensión y "sentido común" a la hora de establecer los horarios de los partidos de la Liga Endesa por "respeto a los propios jugadores y al espectáculo", manifestó este miércoles. Y es que el Unicaja está sufriendo en sus carnes lo estricto del calendario y también de una mayor colaboración por parte de la ACB.

Sin ir más lejos, el equipo malagueño jugará este jueves en Euroliga ante el Anadolu Efes (20.45) y volverá a hacerlo en la ACB contra el Baskonia, otro equipo de la máxima competición, el sábado a las 19.00 horas. "No entiendo la regla que no nos permita jugar a los equipos de Euroliga los domingos por la tarde€ Jugamos en 36 horas ante Baskonia. No lo entiendo. La pasada semana, tras jugar en Moscú, luego vi en casa al equipo cansado y pesado, con las piernas pesadas. Se fallan tiros muy cómodos. Es un calendario muy duro. Y tenemos la plantilla que tenemos", reivindicó el entrenador verde.

Para Plaza, se trata de un tema "muy obvio". "Son cosas que sentido común. Recuerdo que entrenando al Real Madrid, antes del sorteo de la Copa del Rey, se pedía algún cambio. Ahora eres campeón de invierno y juegas el jueves, y parecía una locura cuando nosotros lo pedimos", continuó.

"Si respetamos la competición y a los jugadores, pues hay que jugar el domingo por la noche. Sería un gran horario. Jugar un sábado jugando el jueves€ Llevamos un tiempo en esa disposición. Es fácil encontrar soluciones si queremos", prosiguió el preparado verde.

Y puso el ejemplo del Andorra-Real Madrid del pasado sábado por la tarde. "Son dos equipos de competiciones europeas. ¿Por qué no juegan el domingo por la tarde? Cuando el Real Madrid pierde en Andorra es porque Andorra ha hecho un gran partido, por supuesto. Pero es que habían jugado las 36 horas antes con el CSKA. Aunque ellos van en chárter siempre, eso tiene un peaje. Por el espectáculo y por el jugador, se puede jugar el domingo por tarde para dar mayor descanso al jugador", finalizó Joan Plaza.