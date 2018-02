Adriana marca en sólo cinco segundos

La futbolista del Málaga CF Femenino Adriana Martín ha hecho historia este domingo al anotar un gol en tan sólo cinco segundos, el tiempo que tardó en sacar desde el centro del campo, chutar directamente a portería y ver cómo el balón cruzaba todo el campo y entraba en la portería del equipo rival. Un gol sensacional a la altura de la estrella del equipo malaguista y que sirvió para abrir el marcador ante el San Miguel, que el Málaga CF Femenino conquistó por un contundente 0-7.



Que Adriana es la líder del equipo está fuera de toda dudas. La capitana es una de las mejores futbolistas de todo el país y este domingo lo refrendó con un gol de fantasía, que entrará en la disputa por ser de los más rápidos conseguidos en la historia del fútbol español. Adriana Martín Santamaría (La Puebla de Valverde, Teruel, España, 7 de noviembre de 1986) es una leyenda viva del fútbol femenino en España. Lidera el proyecto blanquiazul para intentar devolverlo a Primera División, algo que está en el mejor de los caminos. La turolense, que ha sido en numerosas ocasiones internacional con España, ha conquistado títulos colectivos e individuales y que dio el salto a los Estados Unidos para triunfar en la mejor Liga del mundo. Y ahora reparte fantasía en Málaga.



Adriana acumula ya esta temporada 32 goles, algo que no le quita el seuño, ya que, según dijo este domingo, "lo importante es el equipo". "Llevo 32 goles, es cierto, pero lo que vale es el trabajo del equipo. Soy una jugadora competitiva que intento dar lo mejor de mí y lo que mejor se me da es marcar goles. Sin embargo, hay que reconocer que detrás de esos goles hay un gran trabajo en equipo. Somos una piña, trabajamos muy bien y remamos en una misma dirección y eso se traslada dentro del campo. Cuando todas saltamos al campo pensando en el objetivo de ganar la liga al final son más fáciles las victorias", explicó a la web del club.



Lo cierto es que cuando Adriana vio a Sara, la portera del San Miguel, unos pasos adelantada, no lo dudó. Envió un misil que entró y que ha quedado grabado ya para la posteridad. El tanto logrado con el centro del campo es acorde a su sensacional currículum. Adriana ha jugado en los mejores equipos femeninos del fútbol mundial: FC Barcelona, Español, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Chelsea, Levante, tres aventuras en Estados Unidos con título inclusive, internacional absoluta, Pichichi de Primera... Una jugadora increíble que marca goles increíbles. Su siguiente reto es el ascenso con el Málaga CF Femenino a la máxima categoría. Con goles así todo será más fácil.