El PSOE valora el sondeo y Ciudadanos apunta que son una alternativa de gobierno

Reacciones desiguales de los principales partidos políticos tras conocerse los datos de la Egopa de invierno, que sitúan al PSOE-A como el partido más votado de celebrarse ahora elecciones en Andalucía, con el 34,1 por ciento de los votos y una ventaja de 14,3 puntos sobre Ciudadanos (Cs), que relegaría al PP-A al tercer lugar. El PSOE la valora; Ciudadanos se ve como alternativa; el PP-A la descalifica al ser de sólo 1.200 entrevistas; Podemos cree que le ha pasado factura la crisis catalana e IU considera que aún hay partido para las fuerzas de izquierdas,

Con el run-run de un posible adelanto electoral para octubre o noviembre como insiste el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, la encuesta de Egopa daría ese margen al PSOE andaluz, ya que los datos apuntan a que sólo perdería algo más de un punto en relación a las autonómicas de 2015. En este sentido, la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, celebró ayer la confianza de los andaluces en el PSOE-A que reflejan las encuestas publicadas en los últimos días, al tiempo que confió en que el «derrumbe» del PP-A no imposibilite alcanzar un acuerdo en materia de financiación autonómica. Díaz explicó que estos datos le dan fortaleza «para seguir luchando y peleando en el camino de que los andaluces vivan mejor». «Estas cosas dan ánimo, fuerza y ganas de seguir haciendo las cosas bien para que los andaluces tenga más derechos, oportunidades y mejor calidad de vida», dijo.

No obstante, quiso trasladar que le preocupa el «derrumbe» que experimenta el PP-A pues «en un momento importante para un acuerdo de financiación, que se derrumbe el PP-A, puede provocarle un estado de nervios que imposibilite un acuerdo sobre financiación, que es el mantenimiento de la educación, la sanidad o la atención a los dependientes, que tanta falta nos hace y se nos está quitando».

Igual de positivas fueron las valoraciones del presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, que celebró también que «todas las encuestas coincidan en el crecimiento de Cs Andalucía», lo que cree que demuestra «que los andaluces valoran una alternativa política que ofrece estabilidad, dialoga, llega a acuerdos y busca soluciones». «Que todas las encuestas coincidan en el crecimiento de Cs Andalucía demuestra que los andaluces valoran una alternativa política que ofrece estabilidad, dialoga, llega a acuerdos y busca soluciones. Ser útiles nos reafirma en seguir trabajando. Gracias por tanta confianza», escribió Juan Marín en su cuenta de Twitter.

También se pronunció sobre este sondeo el presidente nacional del partido naranja, Albert Rivera, que, en un tuit, saludó que Cs pasaría a ser segunda fuerza política en las elecciones andaluzas, superando a PP-A y Podemos: «Seguimos trabajando para ser la alternativa», remachó.

Una encuesta sin fundamento

Bien distinta fue la reacción del presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien dijo que no se cree la encuesta sobre intención de voto de Egopa y se mostró convencido de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, adelantará los comicios a «octubre o noviembre» de este año. En declaraciones a TVE, Moreno señaló que no se cree «estos datos» y explicó que la realidad en Andalucía «nada tiene que ver con Cataluña», de manera que Ciudadanos, en esta comunidad, está a «muchísima distancia» del PP-A. Asimismo, Juanma Moreno no consideró que una encuesta fruto de 1.200 entrevistas sea especialmente significativa en una comunidad de casi nueve millones de habitantes y explicó que para las encuestas que hace el PP-A, una muestra de 1.200 entrevistas es sólo para una ciudad.

Moreno señaló que, frente a las encuestas que están surgiendo, él se queda con lo más importante, que es el resultado electoral que el PP-A obtuvo en Andalucía en las pasadas elecciones generales, cuando fue el partido más votado.

En cuanto a Ciudadanos, Moreno denunció que ha prestado un «cheque en blanco» al PSOE-A, cuando se supone que vino a la vida política para regenerar la vida pública. A su juicio, el voto a Cs ha servido «para consolidar y apoyar 40 años de socialismo», porque nunca antes había habido un «socio más dócil».

Por su parte, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, consideró que el efecto «post Cataluña» ha provocado que las fuerzas que sitúan la agenda social y contra la corrupción en el centro del debate político «hayamos podido perder algún peso en la expectativa de voto a futuro».