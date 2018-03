Grandes bandas que nunca volverán a tocar juntas

Por unos motivos u otros, hay grandes bandas que pese al éxito decidieron no seguir juntos.'El Canto del Loco', 'The White Stripes', 'Abba', 'Héroes del Silencio', 'Led Zeppelin', 'Mecano', 'Oasis' y 'R.E.M.' son algunos grupos que se disgregaron y cuyo regreso parece estar muy lejos de producirse.



'El Canto Del Loco'

Después de éxitos como 'Puede Ser', 'Zapatillas', 'Peter Pan' o 'Besos', El Canto Del Loco anunció su separación en 2010. El propio David Otero –guitarrista del grupo- ha confesado recientemente que definitivamente "no habrá vuelta del Canto de Loco". Aun así, todos los miembros han seguido sus carreras por separado.

'The White Stripes'

La banda estadounidense de rock alternativo anunció oficialmente su ruptura en 2011. Jack White ha repetido en varias ocasiones que no ve posible el regreso de 'The White Stripes´. Sin embargo, su música en solitario ha sido considerada como la continuación del grupo.

'Abba'

¿Quién no ha bailado 'Mamma mía'?, ¿Quién no se ha sentido el rey o reina de la pista con 'Dancing Queen'?, ¿Quién no ha cantado 'Chiquitita'? Y si no, por lo menos, las hemos tarareado. Abba responde a un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro, Benny Andersson, Anni-Frid 'Frida' Lyngstad, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog. Después de su ruptura, las hemos visto en eventos o en actos esporádicos, pero parece que el ansiado regreso como banda no llegará a producirse nunca.

'Héroes del Silencio'

Aunque los miembros de 'Héroes del Silencio' nunca han cerrado la puerta del todo, su retorno parece estar lejos de producirse. Tras doce años de espectáculos y millones de discos vendidos en más de treinta países, la banda se separó en 1996. Aun así no es de extrañar que sigamos escuchando en algunos bares 'Entre dos tierras', 'Maldito duende' o 'La herida'.

'Led Zeppelin'

Más de treinta años después de su disgregación en 1980, la música de Led Zeppelin sigue siendo de las más vendidas y difundidas. Pero parece ser que la banda de rock no tiene pensado volver a los escenarios.

'Mecano'

Desde que dieron su último concierto, Mecano ha sido considerado como un hito en la historia de la música pop española. Dos décadas ya sin Ana, José y Nacho. Un grupo que siempre ha demostrado una gran versatilidad a través de grandes producciones, como por ejemplo 'Mujer contra mujer', canción mundialmente famosa. Al parecer, su funcionamiento y final son tan conocidos como desalentadores.

'Oasis'

La banda de rock ha sido considerada una de las bandas de rock más influyentes de su país, con un amplio repertorio en el que destacan canciones como 'Wonderwall', o 'Don´t look Back In Ager'. Aun así, es muy poco probable que Oasis vuelva a reunirse, básicamente por una razón: los hermanos Gallagher (y sus respectivas familias) no se soportan.

'R.E.M.'

R.E.M. es de una de las bandas pioneras del rock alternativo. Pese a haber alcanzado altos índices de popularidad con rapidez y haber vendido con éxito sus producciones, Michael Stipe y los suyos disolvieron la banda de mutuo acuerdo y han repetido con frecuencia que jamás volverán a actuar juntos.