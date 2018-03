El PSOE califica de "torpeza" no dejar a los Bomberos salir con la Misericordia

"Una torpeza política". De esta manera califica el PSOE que los bomberos no puedan acompañar hoy a la procesión de la Misericordia y las palabras del edil de Seguridad, Mario Cortés. Así lo ha asegurado este jueves el concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Rafael Gálvez, quien indicó que le parece una falta de respeto hacia el colectivo que Cortés dijera públicamente "que no se fía de los Bomberos".

"Estas declaraciones me parecen de gravedad", ha incidido el edil socialista, quien ha recordado que en el último pleno se dejo ver que había voluntad política de solucionar el conflicto para que ahora se vuelva a abrir más con la decisión de no dejarlos desfilar. "Un líder no puede transmitir la pérdida de confianza en su equipo", ha criticado Gálvez, que ha resaltado que los Bomberos acompañan al Chiquito desde hace medio siglo. "No se puede pensar que van a utilizar la salida de la procesión para su reivindicación sindical. Eso deja mucho que desear", ha añadido.

Los agentes del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga se plantean ir de promesa esta noche con el Cristo. De esta manera, los funcionarios consultados creen que evitarían posibles represalias por parte de la jefatura de servicio, cuyos responsables no han atendido la solicitud de la plantilla para cubrir la procesión a pesar de que el cuerpo es hermano mayor honorario de la cofradía.