Polémica por la charla de una sexóloga en la sede de la hermandad de La Caleta

Las instalaciones de la hermandad de La Caleta acogieron una charla de una sexóloga el pasado domingo en la que participó más de una treintena de mujeres y en la que se mostraron todo tipo de juguetes sexuales. Una reunión incluida dentro de las jornadas culturales que organiza la librería 'La Biznaga romántica' en esta hermandad desde hace años y que ha ido generando una creciente polémica a raíz de una foto de un momento de esta charla que se ha ido difundiendo por el whatsapp y en la que se ven varios juguetes sexuales en una de las mesas.

El hermano mayor de La Caleta, José Antonio Martín, ha explicado que la entidad rociera cedió su casa hermandad este domingo para unas jornadas culturales que ya se realizaron el año pasado a una librería de calle La Unión. "Nos transmitieron su intención de hacer varias presentaciones de libros y charlas y, por lo visto, entre presentación y presentación hubo una charla de una sexóloga. Ahí queda el tema. Nuestra falta es haber cedido ese espacio de la casa hermandad sin haber controlado el contenido", dice Martín, quien en este sentido insiste en que no eran unas jornadas organizadas por la corporación rociera. "Las mujeres que ahí salen no son hermanas de la cofradía e insisto, nuestra falta es haber cedido el espacio sin tener la precaución de controlar el contenido", afirmó.

Marín señaló, por tanto, que no se trató de una actividad de "tuppersex", sino de diferentes charlas y presentaciones de libros, incluso "bailes regionales", entre las que se coló la charla de una sexóloga. No obstante, considera que la imagen "se ha sacado de contexto" y asume "la falta de diligencia de la hermandad", aunque no conocían que se iba a dar esa charla. "Sólo podemos pedir disculpas a los hermanos y asumir las consecuencias, porque hay más sitios en los que realizar estas actividades como asociaciones no religiosas", indicó José Antonio.

El Obispado de Málaga, por su parte, está investigando lo que ocurrió antes de tomar una decisión sobre este hecho.