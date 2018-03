La previsión de lluvia amenaza las seis primeras procesiones de este fin de semana

Los primeros nazarenos de 2018 saldrán a la calle este fin de semana, de la mano de grupos parroquiales, asociaciones de fieles y prohermandades repartidas por los barrios de Málaga. El Palo, Pedregalejo, Huelin, El Tarajal, la Trinidad o el barrio de la Victoria vivirán este aperitivo cofrade por sus calles entre hoy viernes y el domingo. Si el tiempo no lo impide, ya que el anuncio de lluvias para la noche de hoy y durante todo el sábado, aunque bajará la intensidad por la noche, hace temer que estas entidades no puedan salir en procesión. No obstante, todas preparan su plan alternativo de no poder realizar su estación penitencial por las calles de Málaga.



Viernes 9 de marzo

Salida de la Virgen del Sol por el barrio de la Victoria

La prohermandad de la Virgen del Sol, con sede en el convento de las religiosas Hijas de María Inmaculada, tiene prevista su salida procesional este viernes a las 19.00 horas, aunque no descartan retrasar media hora su salida. El recorrido es: calle Victoria, Esperanza, Lagunillas, Altozano, Cruz Verde, Refino, Huerta del Conde, Cobertizo del Conde, Lagunillas, Esperanza y encierro. El cortejo está formado por nazarenos con hábito y capirote negro, y botones y cíngulo verde. El acompañamiento musical es de la Banda de Música de Rincón de la Victoria.

Dulce Resignación lleva el silencio al barrio de la Trinidad

El grupo de la Dulce Resignación y Esperanza saldrá desde el convento de la Trinidad este viernes a las 19.15 horas. El recorrido será: plaza del Compás de la Trinidad, Calzada de la Trinidad, avenida de Barcelona, San Quintín, Sevilla, Trinidad, Barrera de la Trinidad, plaza de Bailén, Rafaela, Diego de Vergara, Cataluña, Natalia, Ecuador, Diego de Vergara, Bailén, Pacheco, Maldonado, Fernando Chirino, Monteleón, Calzada de la Trinidad, plaza del Compás de la Trinidad y encierro sobre las 23.30 horas. El cortejo irá acompañado por el quinteto de metal 'Resignación y Esperanza', que interpretará piezas propias, estrenando Lágrimas de Esperanza, de José Ignacio Fortes. El grupo de monaguillos echará al paso del trono hierbas aromáticas (tomillo y romero) y pétalos de flores. El cortejo estará formado por 88 nazarenos con velas, que llevarán hábito, capillo y cíngulo negro. Los cargos llevarán capa blanca. El cortejo irá rezando el rosario.



Sábado 10 de marzo

Jesús ante Anás vuelve a llenar de nazarenos El Palo

El cortejo de Jesús ante Anás saldrá a las 17.00 horas desde el Auditorio Eduardo Ocón, para continuar por las principales calles de El Palo: Mar, Quitapenas, Marcos Moreno, avenida de la Estación, Ortega y Munilla, Alonso Carrillo de Albornoz, Miguel Moya, Padre José Tejera, Pérez Zúñiga, Almería, Aljofaina, Antofagasta, Martínez Falero, Caballero de los Espejos, Padre Lerchundi, Jurado de Parra, Carlos Frontaura, Aguilar y Cano, Practicante Fernández Alcolea y encierro sobre las 23.00 horas.

La Agrupación Musical de San Lorenzo Mártir acompañará al trono, que estrena la mesa de trono de Agustín Fernández y el cajillo de Alberto Berdugo. Además, cambia la disposición de Nicodemus en el grupo escultórico, que pasa a ir de pie.

El Virgen del Carmen Doloroso procesiona por Pedregalejo

A las 18.00 horas sale el cortejo del Carmen Doloroso desde la parroquia del Corpus Christi, en una procesión que terminará sobre las 22.00 horas y que irá acompañada de la Unión Musical Maestro Eloy García. Este grupo parroquial estrena este año la mesa del trono y la carpintería provisional, realizada por hermanos del grupo, además de un juego de enaguas y un rosario para la Virgen.

El cortejo está formado por 60 hermanos con cirios y el jefe de procesión llevará colgada al cuello la llave del sagrario de la parroquia.

El recorrido previsto es por Ventura de la Vega, Juan Sebastián Elcano, Fernández Shaw, Manuel de la Revilla, Ángel Guimerá, Bolivia, Paseo Marítimo del Pedregal, Cenachero, Practicante Pedro Román, Pepote, Boquerón, César Riario, Juan Sebastián Elcano, Juan Valera y encierro.



Domingo 11 de marzo

Lágrimas del Carmen irá al barrio de La Isla por primera vez

El grupo de Lágrimas del Carmen prevé salir el domingo en procesión a las 19.30 horas desde la parroquia de San Patricio, con la Banda de Cornetas y Tambores de Verdad y Sagrario abriendo el cortejo y la Banda de Música de Las Flores junto al trono.

El recorrido previsto le llevará por primera vez al barrio de La Isla, atendiendo a una petición de los vecinos de esta zona desde hace algunos años y haciendo estación en la parroquia de San Juan de Ávila de este barrio.

El recorrido previsto es por las calles La Princesa, Las Navas, Antonio Soler, Tomás de Echevarría, Goya, Domingo de Orueta, Aljarafe, Carril de la Cordobesa, Genil, Pasaje de Genil, Domingo Pancorbo, Héroe de Sostoa, Federico Orellana, Spiteri, Isla Cristina, Federico Orellana y parroquia.

La prohermandad de las Mercedes recorrerá El Tarajal

La prohermandad del Cautivo de las Misericordia y la Virgen de la Merced saldrá a las 18.00 horas desde un tinglao en la calle Guadalquivirejo, para recorrer Conejito, Aljaima, Tarajal, Salino, Nereida, Nemoroso, Chaparral y regreso, acompañado de la AM de la Encarnación (Almuñécar).