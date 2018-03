Una nueva valla abre la puerta a que las cofradías pasen por Tejón y Rodríguez

El problema que impedía a once cofradías a pasar por la calle Tejón y Rodríguez está en vías de solucionarse sin necesidad de cambiar los itinerarios. Operarios de la constructora que están acometiendo la obra de la Plaza del Teatro retranquearon esta mañana la valla que separa la calle de la obra, que actualmente trabaja a 11 metros bajo la cota de la calle, instalando una nueva valla más fuerte y que abre la puerta a permitir el paso de las procesiones.

El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, destacó la buena disposición de la constructora a buscar una solución a las dudas sobre la seguridad que planteaba la Policía Local en el tramo de Tejón y Rodríguez entre Comedias y Carretería. La recomendación de buscar un itinerario alternativo a las once cofradías afectadas, a doce días del inicio de la Semana Santa, causó un gran revuelo el martes por la tarde, cuando se conoció la petición.

Desde la noche del martes, Servicios Operativos, Urbanismo, la Agrupación de Cofradías y la constructora han buscando una solución, que a falta de algunos flecos que se cerrarán esta noche, parece que será más sencilla de lo que parecía. La nueva valla que se ha instalado esta mañana, ampliando el ancho de la calle en un metro, tiene una capacidad para soportar hasta cinco personas por metro cuadrado, un cálculo que la hace suficiente ante la acumulación de personas que suelen darse en Semana Santa.

La concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, matizó que la valla no soluciona totalmente el problema, ya que habrá que hablar con cada una de las cofradías para ver si pueden pasar. "Cada cofradía es distinta y necesita unas necesidades de seguridad diferente", explicó Porras, quien señaló que, en última instancia, serán las propias cofradías quienes tomen esa decisión en función de cómo se pueda organizar la seeguridad al paso por Tejón y Rodríguez.

En todo caso, Pomares recordó que en muchos casos "habrá que despejar la calle antes de que pasen los tronos, no tanto por un tema de seguridad sino porque no caben". En este sentido, el concejal de Urbanismo apunto que la Policía Local y la Policía Nacional tendrán que preparar un dispositivo parecido al de cualquier salida procesional para permitir el paso de los tronos, ya que la calle no es muy ancha "e incluso no se han podido poner las farolas".

Esta solución para que abre la puerta a solventar el problema al que se enfrentaron ayer los hermanos mayores de las once cofradías agrupadas afectadas (Huerto, Cautivo, Estudiantes, Nueva Esperanza, Estrella, Paloma, Sangre, Mena, Zamarrilla, Esperanza y Piedad) y Medinaceli, que empezaron a plantear cambios en su itinerario ante la recomendación de evitar Tejón y Rodríguez. Así, en un primer momento se planteó subir por calle Casapalma y Cárcer para llegar a Álamos y Carretería, lo que suponía aumentar el recorrido en, al menos, una hora.