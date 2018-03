SER Cofrade presenta una versión en inglés de su ´app´ de Semana Santa

SER Cofrade, la aplicación de la Semana Santa de Málaga de la cadena SER, estrena este año la versión en inglés de esta 'app'. Disponible para los sistemas operativos Android e IOS, la 'app' permite seguir la Semana Santa de Málaga en tiempo real. Dispone de geolocalización de todas las cofradías con la se puede seguir su itinerario en cada momento, así como calcular la distancia que le separa de cada procesión.

Además, es posible escuchar en directo la retransmisión del equipo de Semana Santa de la Cadena SER de Málaga. Se incluye información detallada de cada cofradía, los estrenos de este año, momentos que no debe perderse, un glosario de términos cofrades e información puntual de todo lo que acontezca. La aplicación, una vez que se descarga, se abrirá directamente en su versión en inglés cuando detecte que la configuración del teléfono móvil está en un idioma que no sea el español.

En SER Cofrade en inglés los usuarios disponen de mapas con los itinerarios de cada hermandad, la ubicación donde se encuentra la cruz guía en tiempo real, lugares recomendados para ver las procesiones e información útil sobre el tiempo, movilidad, urgencias sanitarias y teléfonos de seguridad. Asimismo, esta plataforma contiene una breve historia de cada cofradía, la descripción de tallas y tronos, así como una explicación de qué momento bíblico representan.

Las personas de habla no hispana podrán consultar un diccionario con términos cofrades, que incluye más de medio centenar de vocablos, que les ayudarán a la comprensión de la jerga de Semana Santa. Según la Catedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, en 2016 visitaron la ciudad más de 380.000 personas para acudir a este evento, de las cuales el 8% fueron turistas. Con estas cifras, no es de extrañar que los extranjeros busquen, cada día más, no sólo ver la Semana Santa, sino comprenderla para vivirla de una manera plena.

La aplicación Ser Cofrade se puso en marcha en el año 2013 y supone una guía para miles de usuarios cada año. En la Semana Santa de 2017, miles de personas consultaron esta plataforma para estar informados de las novedades cofrades malagueñas.