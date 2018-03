El preso liberado por El Rico: "Quiero transmitir a mi hijo que vaya por el camino recto"

Cumpliendo la tradición que se han saltado los ejecutivos de Zapatero y Rajoy en alguna ocasión en los últimos años, la prisión de Alhaurín de la Torre ha acogido este mediodía la rueda de prensa en la que el hermano mayor de la cofradía de El Rico, Antonio Martínez, y el director del centro, Antonio Enríquez, han dado a conocer que el preso indultado esta Semana Santa es J. M. G. R., de 33 años, malagueño y condenado a tres años y un día por tráfico de drogas.

El preso, que recuperará su libertad el Miércoles Santo, una vez que se produzca el acto de la Plaza del Obispo, ha comparecido con capillo negro y, muy tranquilo, ha asegurado que quiere transmitir a su hijo que "vaya por el camino recto". "Me enteré el miércoles pasado, no me lo creía, no lo esperaba. Mi familia se lo ha tomado muy bien, sobre todo mi madre. Están contentos y nerviosos", ha dicho.

En ningún momento pensó que Jesús El Rico iba a indultarlo, haciendo uso de la prerrogativa otorgada por Carlos III hace más de 250 años. "Significa mucho para mí", ha explicado, para indicar luego que ha llevado bien su estancia en prisión, y ahora lo que espera es reiniciar su vida y ganar el futuro. "Quiero incorporarme bien a la vida y seguir un buen camino". También ha explicado que "la calle es peligrosa, hay que tener cuidado", y ha destacado que tiene dos hijos y una niña pequeña. Ahora buscará un trabajo.

El director del centro ha dicho que le quedaba la mitad de la condena y que llegó a Alhaurín de la Torre en octubre de 2017, además de reseñar que su comportamiento ha sido ejemplar y ha participado en todos los actos que le ha propuesto la cárcel.

El hermano mayor de la cofradía de Jesús El Rico ha señalado que, para evitar lo ocurrido el año pasado, cuando el Gobierno no aceptó los indultos propuestos, se han adelantado los tiempos y ha recordado que la hermandad solo presenta una solicitud de indulto. Luego son la Audiencia Provincial y el Ministerio de Justicia los que la tramitan y el Gobierno, que ha publicado hoy el indulto, el que decide.

El reo ha asegurado que le gustaba la Semana Santa pero no la vivía con tanta pasión como lo va a hacer a partir de ahora y ha aclarado que va a hacer la procesión completa. La bendición de Jesús El Rico le devolverá la libertad en la tarde del próximo Miércoles Santo.