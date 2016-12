Barcos y aviones recibirán internet desde los satélites

Los cruceros son ya ciudades flotantes que se preparan para ofrecer conexión wifi gratuita y pantallas gigantes de hasta 80 pulgadas para disfrutar de la televisión en ultra alta definición en cada camarote. El Quantum of the Seas, de la Royal Caribbean, el barco con la tecnología más puntera y la velocidad de datos más alta del mundo, tiene todas esas prestaciones en cada una de sus 2.090 habitaciones. El lujo de hoy no se mide tanto por el número de estrellas como por su grado de conectividad.

El reto ahora es dotar a todos los barcos y a los aviones de llamadas de teléfono sin cortes, tráfico inmediato de datos por internet y de una oferta televisiva de la máxima calidad, afirma Luis Sahún, director general en España de SES Astra, la compañía luxemburguesa líder mundial en servicios vía satélite que da cobertura desde el cielo a los cruceros, las plataformas petrolíferas, los barcos de pesca y a los aviones en pleno vuelo. Sahún ha presentado el programa MaritimePlus con el que la banda ancha llega a cualquier embarcación gracias a los satélites GEO, MEO y HTS que usan rangos de frecuencia C, Ku y Ka junto con los telepuertos, las gigantescas antenas terrestres a las que los satélites envían la señal, que están estratégicamente localizados por todo el mundo.

SES Astra, con 65 satélites en órbita, 53 GEO y 12 de órbita media, garantiza la conexión a internet sin necesidad de utilizar la fibra óptica o ADSL y se propone aumentar su flota satelital para conectar a la red a más de cien mil aviones antes de que acabe esta década. Mejorar la oferta de internet y de voz en los vuelos dependerá también del esfuerzo de las aerolíneas por actualizar los sistemas de las aeronaves sin mermar la seguridad de los pasajeros.

Los satélites geoestacionarios (GEO) que orbitan a 36.000 kilómetros de la Tierra, muy por encima de la Estación Espacial Internacional o del telescopio Hubble, darán esta cobertura a los aviones y a los barcos, apoyados en las zonas de mar abierto por los satélites de órbita media (MEO) que giran alrededor de la línea del Ecuador a 8.000 kilómetros de distancia. A esta flota se suman los satélites de alto rendimiento (HTS) que la compañía española Quantis lanzará en el norte de África para ofrecer un internet de altas prestaciones con un ancho de banda capaz de alcanzar los 100 megas por segundo. El 60 por ciento de las plataformas petroleras ya está conectada a internet vía satélite, pero de momento solo el 10 por ciento de los cruceros ofrece esta posibilidad que apenas se utiliza en las embarcaciones de pesca porque no existen aún antenas suficientemente pequeñas y baratas para este tipo de barcos. Todos los satélites actúan como repetidores para dar la señal a las antenas que las compañías y marineros instalan en sus embarcaciones.

SES-Astra presta ya servicios de Defensa y Seguridad a otras compañías y entidades gubernamentales al tiempo que refuerza su apuesta por los satélites O3B que financian firmas como Google y Liberty Global y los bancos HSBC y el Development Bank of Southern Africa para dar cobertura a los grandes cruceros en alta mar a una velocidad de 500 megabytes (MB).

Los 12 satélites O3B que gestiona SES facilitan el acceso a internet a las regiones situadas entre los paralelos 45 grados norte y 45 grados sur, una zona en la que se halla en el continente africano, gran parte de Sudamérica, el sureste de Asia, Australia y parte de las islas del Pacífico.

Son unos aparatos mucho más ligeros que los satélites convencionales y al estar más cerca de la Tierra consiguen una comunicación más barata y cuatro veces más rápida. «Los satélites normales pesan toneladas y pueden llegar a costar hasta 500 millones de dólares», explica Sahún al contraponerlos a los 650 kilos de peso de los O3B cuyo precio es de entre un 30 y un 50 por ciento inferior.

SES lleva también la televisión a más de mil millones de personas en todo el mundo y entra en más de 300 millones de hogares, de los que 154 millones están en Europa. «La implantación definitiva de la Alta Definición (HD) es ya un hecho con la transmisión vía satélite de más de 2.300 canales», asegura Miguel Pingarrón, director comercial de la empresa luxemburguesa en España, quien avanza que el futuro pasa por la ultra alta definición, calidad en la que SES ofrece 19 canales, ocho de ellos comerciales, a través de la posición orbital 19.2º Este.