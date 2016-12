Ganadores de los 5 décimos de Lotería de Navidad

Originalidad, sentimiento, sentido del humor o una historia detrás. Las cinco respuestas ganadoras a la pregunta '¿Qué harías si te tocara la Lotería de Navidad?', premiadas cada una con un décimo de Lotería El Negrito para el próximo sorteo de la Lotería de Navidad, cuentan con algunos de estos ingredientes. Y no ha sido fácil elegirlas del casi un centenar de respuestas que hemos recibido desde que comenzamos este concurso. Esperamos que este décimos reparta alegrías y premios.

La idea de este concurso era invitar a los lectores de La Opinión de Málaga a que nos hicieran partícipes de sus sueños (o fantasías más locas) de ganar el Gordo de Navidad. Ha habido de todos. Desde el clásico "tapar unos agujeros" a otros que optaban por una alternativa más solidaria. Elegir entre todas las respuestas no ha sido tarea fácil, pero al final ha habido que dejar algunos comentarios realmente buenos y optar por otros, que el jurado ha considerado incluso mejores. Ahí van los ganadores:



CristianDVC

"Me pasearía vestido de Papa Noel verde oscuro en honor a La Opinión, por toda calle Larios durante una tarde, y todo el puerto de Málaga, con un cartel que ponga YO SOY EL GORDO. Me iría de viaje y al volver, me pagaría los estudios que necesito y quiero! Disfrutaría de desahogo en familia y caprichos con mi pareja. Pero principalmente, hacer lo que llevo tiempo queriendo hacer, ayudar economicamente a la protectora de animales de Málaga".



Juan Podadera

"Ring, Ring,...

-L.O.: Hola, le llamamos de La Opinión para decirle que le ha tocado la lotería.

-J.P.: ¿A mí? No puede ser, he tenido que viajar al Caribe por asuntos personales.

-L.O.: ¿Pero no vuelve Vd. a España?

-J.P.: Sí, en unos meses he quedado con mi asesor financiero para liquidar mi hipoteca y otros gastos, y después con mi agente inmobiliario para buscar una casa nueva, pero le repito que a mí no me ha tocado nada. Además, después de esa cita, inicio un viaje por todo el mundo con mi familia.

-L.O.: ¿Pero está seguro de que no le ha tocado nada?

-J.P.: Claro que lo estoy, no voy a saber yo si me ha tocado algo o no... :)"

Francisco Postigo

"Le pagaría a la señora del anuncio de la lotería 2016 la mariscada que se mete entre pecho y espalda".

Mari Ro's

"Pues si me tocara la lotería, mandaría a tod@s los polític@s en patera al Triángulo de las Bermudas para que, con un poco de suerte, desaparecieran todos ¡no me digáis que no es original!"

Carol Mississippi

"Si me tocara el Gordo el cielo gris se pintaría de un sol malagueño, el suelo se convertiría en arena, el aire tendría música del mar y mi sueño de volver a Málaga dejaría de ser un sueño! Felices fiestas desde Francia".