"Estar al frente de un informativo es como escribir una novela en directo"

La última pasión que ha dejado al descubierto es echarse la maleta al hombro con el programa 'Destinos de viaje' (La 1) y su último libro, 'Mi lugar en el mundo eres tú'

¿Cómo surge Mi lugar en el mundo eres tú?

De una manía que tengo de comprar libretas para apuntarlo todo, cojo posavasos, billetes; es un libro a modo de diario. El libro llega después del programa de televisión Destinos de película, que he disfrutado mucho y con el que he viajado más todavía. Me apetecía compartir escondites y emociones.

Diario de viajes pero también de una forma de ver la vida.

No es un diario al uso: es un diario de viaje emocional, por eso empiezo por la infancia. La vida es el viaje más importante que hacemos. Aunque también recomiendo escondites.

Dice que es su libro más personal.

Es el único libro que mi madre no me ha comentado. Solo ha dicho: «en este libro te veo a ti».

Hasta ahora no habíamos descubierto su faceta más viajera y eso que le conocemos desde hace ya 20 años.

Sí, me encanta viajar y, de hecho, me han ofrecido otro proyecto sobre viajes. Llevo ya 20 años en pantalla desde que entré en Canal 9. Siempre me he ido de fin de semana, con ofertas, escapadas? He viajado incluso sin nada. Es sanísimo viajar solo; las libretas son mis compañeras de viaje. Cuando disfrutas de un viaje solo, en compañía son completamente geniales.

Hay quien recela de viajar en soledad.

Cuando viajas solo te descubres a ti mismo, lo que eres capaz de hacer, tu aguante, pausas, ritmos de vida,... Puedes entrar en un museo sin prisas, quedarte en el hotel si quieres, hacer siesta,... Vives más la ciudad porque te pierdes. La gente tiene miedo a viajar solo, ¡pero si naces y mueres solo!

¿Qué tres ciudades debes conocer antes de morir?

Roma, París y Nueva York. Hay otras maravillosas, pero la ciudad por excelencia es Roma.

¿Y qué tres lugares le han robado el corazón?

Cadaqués, Oporto y Milos.

¿Qué ciudad le ha dejado sin palabras?

Tánger. Es como una madre vieja que sabes que fue guapa. Conserva la esencia de una España que no existe, de niños jugando en la calle. Descubres qué fue. Me gustan las ciudades que se han quedado escondidas.

¿Y dónde podríamos encontrarle en una escapada?

Me escaparía a los fiordos. Me fascina la aurora boreal.

Hablar de viajes, por defecto, es hacerlo del hogar.

El principal viaje es tu casa y el primer escondite es debajo de tu cama, donde juegas de niño. Lo primero que haces cuando llegas a casa es descalzarte. Crees que es tu lugar en el mundo, es donde te encuentras bien... o en la nevera de tu madre (risas).

¿Y dónde está el hogar de Màxim Huerta?

Qué difícil. Mi casa esta entre l´Albir, Madrid y París. Mi casa está en la maleta. Sí, me empadroné en la maleta.

¿Qué es para usted el hogar?

Es la sensación de tranquilidad y de calma. Donde esté tu familia, tu madre, tu pareja,...

¿Qué echa de menos cuando viaja?

No soy de echar de menos, la nostalgia es mala compañera. Pero echo de menos a alguna pareja, no los objetos, sino a algún examor.

Algo que nunca falte en su (ligera) maleta.

El cargador del móvil y la cámara de fotos.

Su mundo es la televisión y la literatura. ¿Con cuál se queda?

Con la palabra. Los periodistas vivimos de la palabra, es nuestra arma, ya sea en televisión, prensa o novelas, que es donde más disfruto porque dirijo la orquesta.

¿Se ve de nuevo al frente de unos informativos de televisión? ¿Volvería?

Sí. Presentar los informativos hoy sería como escribir una novela en directo.

¿Qué proyectos tiene en mente?

Por primera vez he publicado un libro infantil. Le escribí un cuento a mi sobrina Elsa: Elsa y el mar. Es un cuento para incentivar a la lectura y fantasía. Hay que incentivar más la imaginación en los niños.

Y tiene una novela en camino.

Sí, sale en abril, aunque aún no puedo adelantar el nombre. Es la más osada que he hecho. Tengo mucho pudor a esta novela. Me ha costado hasta dársela a mi editora. Es un paso importante que tenía que dar a los 45 años.