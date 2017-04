Un astronauta capta extraños objetos sobrevolando la Tierra

El astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) Thomas Pesquet captó desde la Estación Espacial Internacional (ISS, sus siglas en inglés) unos extraños y misteriosos objetos sobrevolando la Tierra a una velocidad vertiginosa.



Fue el pasado 17 de abril. Pesquet se encontraba grabando una tormenta eléctrica mientras la ISS orbitaba sobre el oeste de Estados Unidos. En las imágenes se pueden ver unos obejtos luminosos que se mueven a gran velocidad.





#Timelapse over #California with a thunderstorm on the horizon https://t.co/cLY2dLuAVr #Proxima pic.twitter.com/fEkzDetkRW