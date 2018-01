"La gente antivacunas pone en peligro a sus hijos y al resto de la población"

La polémica contra las vacunas volvió hace unas semanas a la agenda 'setting' a raíz de que la eurodiputada gallega Lidia Senra solicitara públicamente a la UE que las vacunas no fueran obligatorias porque "nadie probó su seguridad", calificándolas también de «práctica de riesgo». Sobre estas declaraciones opina la directora del Centro de Investigación Biomédico, África González.

¿Cómo han recibido en el seno de la Sociedad Española de Inmunología las palabras de Senra?

Con mucha preocupación porque pone en entredicho algo que está salvando vidas diariamente. Nos parece una grave irresponsabilidad y ligereza poner en duda la seguridad de las vacunas. Las ventajas de las vacunas superan en muchísimo los efectos secundarios que puedan tener. Las vacunas pasan muchísimos controles y muy estrictos. Han logrado erradicar enfermedades infecciosas gravísimas que pueden producir la muerte. Hoy estamos casi todos vivos gracias a ellas.

¿Cuál es el mayor riesgo del movimiento antivacunas?

Está haciendo mucho daño sembrando una duda que no es real. Hay grupos antivacunas que, por una mala información, están haciendo daño a sus hijos, aunque yo creo que realmente no se lo quieren hacer. Pero también están haciendo daño indirectamente a toda la sociedad porque los patógenos no tienen barreras. Los países no ejercen de límites y los patógenos están por todo el mundo. Se pensaba que se iba a erradicar la polio y aún quedan tres países donde se produce: Nigeria, Afganistán y Pakistán.

Senra pedía a la UE que no fueran obligatorias.

En España, no es obligatorio por ley vacunarse; en otros países, sí; por ejemplo, en algunos, no permiten a los niños ir a las guarderías si no están vacunados. En Estados Unidos, no permiten la entrada en determinados estados si no se tiene todo el calendario de vacunas. En España, la cobertura es altísima, la gran mayoría de los niños están vacunados. Incluso, los padres si la vacuna no está en el calendario como es el caso de la meningitis b van a Portugal a pagarla.

P Imaginemos que no vacunar se convirtiese en una tendencia mayoritaria, ¿cuál sería el escenario a los pocos años?

R Aumentarían mucho los casos de enfermedades que hacía tiempo que ya estaban desaparecidas: aumentarían los casos de tétanos, polio, difteria. En Italia, recientemente, ha habido 2.500 casos de sarampión. El 90% de esas personas estaban sin vacunar. Si la mayoría de la gente no se vacunara, volveríamos no a la Edad Media pero a muchísimos siglos atrás.

En otros países, ¿también cunde ese movimiento?

En los países avanzados, curiosamente, Estados Unidos y Europa, por no vacunarse, se han dado casos de enfermedades erradicadas. Hacía 30 años que no se veía el tétanos y se ha dado un caso en Italia en personas no vacunadas. Yo creo que esto se produce porque no han visto las secuelas de no vacunarse.

¿Qué riesgos hay, por ejemplo, en pasar un sarampión o varicela?

Si tenemos un sarampión, el niño puede tener una encefalitis dejándole a lo mejor secuelas de retraso mental de por vida. El problema de la varicela no es la infección cuando somos pequeños sino que el virus quede remanente en los ganglios nerviosos y, de mayor o si tiene un sistema inmunitario deficitario, apareciendo como un herpes zóster (varicela zóster) que son lesiones muy dolorosas en las regiones intercostales en el oído, en el ojo, donde son más graves.

¿Por qué aseguran ustedes que los antivacunas crean peligro?

Están poniendo en peligro a sus hijos y al resto de la población. Hay personas que no se pueden vacunar porque han tenido un trasplante renal o están tomando inmunosupresores. Ahora mismo, están protegidas frente a determinadas enfermedades porque el resto del mundo lo está; en cuanto rompiésemos esa barrera, podrían infectarse.

¿Puede ser que parte de este movimiento se deba por la polémica años atrás sobre los coadyuvantes (escualeno o tiomersal) de algunas vacunas para la gripe A?

A las vacunas, para que sean eficaces, hay que añadirles una serie de sustancias que ayudan a potenciar la respuesta inmunitaria. Los coadyuvantes que se emplean, en su mayoría, son sales de aluminio que se llevan utilizando desde hace muchísimos años y sin problemas. Se ha demostrado que su uso es inocuo en la mayor parte de los casos. Otros adyuvantes que se utilizaban hace tiempo han sido prohibidos para su uso en humanos porque se vio que, en la zona de inoculación, se podían producir pequeños granulomas. Todos los componentes que están en las vacunas pasan por rigurosos controles de seguridad. Como todo, en Medicina y Biología no hablamos del 100 por ciento pero los riesgos que puede haber son ínfimos respecto a los millones de vidas que salvan. Con respecto al escualeno y otros componentes, se han aprobado nuevos adyuvantes que se han testado y son totalmente inocuos.

¿Qué responde a la gente que asocia vacunas y autismo?

Hubo un trabajo que publicó un investigador hace años y que era una falacia. A esta persona, se le ha quitado su carrera como médico porque se demostró que lo había falseado. Lo realizó con muy pocos niños y fue el único hasta ahora que ha atribuido esa relación. Todos los estudios a nivel internacional con miles de niños han negado sistemáticamente que haya relación entre vacunas y autismo. Pero eso, no lo quiere oír alguna gente. Por otra parte, tengo que decir que el mercurio, el tiomersal, que en este caso no es un adyuvante sino que es un conservante, ya no se emplea en la mayor parte de las vacunas. No obstante, la cantidad que incluían de mercurio era mínima. En nuestra dieta, hay alimentos que contiene mercurio como los peces grandes.

¿Ha habido algún informe científico que explicara si hubo relación o no entre los efectos adversos y la vacuna del papiloma que recibieron unas jóvenes valencianas hace años?

No puedo profundizar mucho. Creo que habían comentado que tenían ya una enfermedad de base que podría llevar a esos problemas posteriores. El caso es que deberíamos decir cuántos casos adversos hay con respecto a los millones de niñas que han sido vacunadas, porque a lo mejor hablamos de un porcentaje del 0,001%. Siempre puede haber algún efecto adverso. Todo puede tener problemas. Puede ser que una persona tenga alergia al huevo y tenga una experiencia alérgica con la vacuna. Lo que también quiero decir es que la vacunación está siendo tan eficaz que piensan vacunar también a los niños, ya que se trata de una enfermedad de transmisión sexual que puede desencadenar cáncer de útero, pene o ano.