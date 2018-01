"Las dietas milagrosas son un timo"

Harto de las «nutripolleces» que inundan la red con recetas milagrosas que lo mismo sirven para adelgazar que para curar graves enfermedades, Anthony Warner, bioquímico, cocinero y bloguero profesional pone los puntos sobre las íes en El chef cabreado (Ariel) para aportar un toque de cordura en el inmenso océano de «soplapolleces» pseudocientíficas alimentarias. «Hoy nos dicen que un producto es bueno y mañana lo demonizan», ironiza el británico Warner, decidido a convencer a la gente de la necesidad de establecer una relación sana con la comida que nos ayude a disfrutar de la vida. El aval del sabio Pinker le ha subido a lo alto del campanario.

Dígame, Anthony, ¿por qué está usted tan cabreado con las dietas milagrosas?

Cualquier dieta que se venda como milagrosa es un timo. Las mentiras del mundo de la dietética me cabrean.

Estará usted orgulloso de que nada menos que Steven Pinker, profesor de Psicología en Harvard, haya dicho que su libro aporta cordura y sentido común a uno de los grandes placeres de la vida.

Me interesa sobre todo qué es lo que nos empuja a seleccionar uno u otro alimento, la psicología de la comida, y en esto me va a ayudar Pinker. La comida es una forma de comunicación de la identidad personal y ahora hasta puro postureo de un estatus social.

¿Por qué un bioquímico como usted se ha convertido en chef?

Estudié Bioquímica pero siempre me ha apasionado la cocina. Cuando terminé la universidad me surgió la oportunidad de trabajar como cocinero y no la desaproveché.

Me desanima usted al decirme que después de leer su libro sabré menos de lo que sé ahora sobre la ciencia de la alimentación.

En la ciencia de la nutrición hay mucha incertidumbre y de eso se aprovechan los que venden certezas que no lo son pero que gustan a nuestro cerebro.

Denuncie las principales «nutripolleces» dietéticas.

R La más extendida es la de las dietas «detox», según las cuales tomando un alimento nos podemos desintoxicar. No hay alimentos que eliminen toxinas y limpien el hígado y los riñones. Las «nutripolleces» más peligrosas son las que tratan de convencer a los enfermos de cáncer de que con una determinada dieta se van a curar.

¿Quiénes forman ese lobby de la salud que relega a los auténticos profesionales ?

No conozco ningún grupo organizado pero sí que hay una gran industria tras las dietas y la comida saludable que contrata a famosos como embajadores de sus productos para lanzar mensajes que no serían legales en la etiqueta de un envase.

¿Qué pretenden esos lobbys?

Hacer caja. Saben que nunca les faltarán clientes.

¿Qué me dice de las virtudes de la quinoa, la cúrcuma y los llamados superalimentos?

Animo a probar todo tipo de alimentos. La quinoa es una gran alternativa al arroz y con la cúrcuma se hacen excelentes currys pero eso de los superalimentos no es más que marketing para unos productos que cuando se ponen de moda son caros, exclusivos y difíciles de conseguir. Parece entonces que la salud no está al alcance de todos y que hay que comprarla.

¿Adónde nos conduce el «nutriblablabla» de las redes sociales?

A creencias falsas sobre la alimentación, a las que nadie planta cara y desmonta.

¿Cómo es posible que el aceite de coco haya abandonado su desprestigio para convertirse en uno de los superalimentos más recomendables incluso por la actriz Gwyneth Paltrow que lo usa al parecer para lavar la boca y como lubricante sexual?

El aceite de coco tiene altísimos niveles de grasas saturadas, lo que le hace poco aconsejable. Antes era barato y ahora nos lo venden como exclusivo para los famosos pero le aseguro que ni sirve para perder peso ni cura enfermedades. Es cuestionable que obtengamos una gran cantidad de energía con un solo ingrediente.

La maldición sobre el aceite de palma continúa. ¿Está justificada?

Sí. Su cultivo industrial contribuye a la deforestación del planeta.

¿Son la sal y el azúcar puro veneno para nuestro organismo?

No. El problema está en las ingentes cantidades que tomamos. Sin sal no podríamos vivir y el azúcar, en cantidades razonables, es parte de una dieta equilibrada.

¿Por qué han caído en desgracia las patatas?

Porque se han demonizado los hidratos de carbono cuya eliminación de la dieta ha servido a algunas personas para perder peso. Las patatas son exquisitas, baratas, asequibles y una fuente de nutrientes perfecta siempre que se eviten fritas.

¿En qué se diferencia una alimentación saludable de un régimen para perder peso?

Lo que hay que buscar es una alimentación saludable que nos garantice una relación sana con la comida. Hacer una dieta para adelgazar es relativamente fácil pero en cuanto se abandona se recupera el peso perdido. Dudo que un régimen estricto se pueda aguantar durante mucho tiempo. Lo inteligente es aprender a comer para sentirse sano.

¿Obedecen las campañas contra las carnes procesadas y los lácteos a intereses económicos concretos más a que sus supuestos efectos cancerígenos?

Estas campañas suelen estar motivadas por creencias ideológicas. Nuestra relación con la carne y la leche genera en algunos sentimientos enfrentados y buscan este tipo de argumentos para afianzar su rechazo.

¿Ve usted alguna relación entre la dieta y el cáncer?

Está comprobado que comer alimentos integrales, frutas y verduras mientras se reduce la ingesta de grasas saturadas es una forma de prevenir el cáncer pero no lo cura.

Los blogueros nos prometen que la «comida limpia» nos dará otra forma de vida. ¿Será una forma de vida mejor?

No lo creo. Todo lo que he leído sobre esta «comida limpia» genera ansiedad, confusión y hasta miedo. Venden la idea de perder peso con una pseudociencia que aunque parezca limpia y buena es perniciosa.

Usted recomienda comer de vez en cuando salmón y caballa. ¿Por qué?

Porque son deliciosos y una fuente excelente de grasas muy beneficiosas para nuestra salud. Comer pescado es una de las mejores cosas que podemos hacer si queremos estar sanos. Proporciona placer y es muy saludable.

¿Sigue valiendo la regla de Francisco Grande Covián de comer de todo pero en platos de postre?

Lo que hay que hacer es mantener una relación sana con la comida que tiene que ser variada. Nadie debería sentirse culpable por lo que come porque es parte de nuestra vida y la vida tenemos que disfrutarla.